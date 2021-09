A Gardaland arriva Jumanji: l’avventura al buio

Sony Pictures Entertainment e il grande parco di divertimenti sul lago di Garda, hanno annunciato la novità per il 2022: a Gardaland, infatti, sarà realizzata la prima attrazione completamente tematizzata Jumanji, al mondo, un altro primato dopo quello del primo parco acquatico a tema LEGO® d’Europa. Si chiamerà Jumanji – the Adventure, e riporterà nel reale, immagini, luoghi e sfide della popolare serie cinematografica di Sony Pictures.

Dopo il primo film del 1995 con Robin Williams, l’avventura è proseguita nelle nuove produzioni Jumanji Welcome to the Jungle (2017) e Jumanji: The Next Level (2019), con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Un colossal a Gardaland: Jumanji, infatti, è stata la più grande serie cinematografica di tutti i tempi tra quelle completamente di proprietà della Sony Pictures.

Con oltre 2,1 miliardi di dollari di incassi nel mondo, i film di Jumanji sono popolari sia tra il pubblico delle famiglie che tra gli adolescenti. I due film Jumanji: Welcome to the Jungle e Jumanji: The Next Level hanno incassato in Italia un totale di 26,7 milioni di dollari al box office, dimostrando di essere popolarissimi anche per il pubblico italiano, che ora potrà essere assoluto protagonista.

Jumanji a Gardaland: brivido al buio

Azione, gioco e divertimento: la filosofia di Gardaland si fonde nella nuova esaltate avventura a tema colossal. Oltre alle tante attrazioni adrenaliniche, quelle dedicate ai più piccoli e a tutta la famiglia, le aree tematiche, nel regno di Prezzemolo, arriva la giungla più famosa del grande schermo.

L'attrazione Jumanji – the Adventure, progettata dal team di creativi e storyteller, e inaugurata all'inizio della stagione 2022, sarà una dark ride, ossia un'attrazione al buio. Un viaggio pieno di insidie, pericoli e sorprese per gli amanti dell'avventura di tutte le età, d ai più piccoli agli adulti. L'esperienza nella giungla di Jumanji sarà immersiva e coinvolgente. Sembrerà davvero di essere i protagonisti del film con Robin Williams, tra ostacoli, e animali che invadono le città.