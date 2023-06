Fuochi di San Giovanni: una crociera intorno all’isola per ammirare lo show

Fonte: iStock Isola Comacina

C’è qualcosa di magico che sta accadendo intorno a noi, proprio adesso che le giornate si allungano e il sole è tornato a essere protagonista della nostra quotidianità. Tutto merito dell’estate che ci esorta a vivere gli spazi aperti, a scoprire e riscoprire il mondo intorno e a esplorare tutte le sue meraviglie.

L’arrivo della stagione più attesa di sempre, si sa, porta con sé grande fermento. È questo il momento perfetto per pensare e organizzare i grandi viaggi dell’estate. Ma è anche il periodo in cui le strade, i quartieri e le città d’Italia si popolano di persone che si riuniscono per celebrare la festa di San Giovanni.

Fuochi, riti e tradizioni antichissime accendono di magia e di spiritualità quella che è la notte più suggestiva dell’anno. I luoghi da raggiungere e da riscoprire, per questa occasione, sono tanti e differenti, ma ce n’è uno che, più di tutti, vi farà vivere un’esperienza mozzafiato. I fuochi di San Giovanni, infatti, illumineranno il cielo sull’Isola Comacina. Non vi resta che mettervi comodi e ammirare questo show straordinario.

L’isola nel cuore del Lago di Como

Il nostro viaggio di oggi ci conduce sulle sponde del Lago di Como, uno dei territori più affascinanti del Belpaese. Un piccolo lembo di terra, appartenente al comune di Tremezzina, e raggiungibile esclusivamente con i taxi boat in partenza da Ossuccio.

È considerata una delle aree archeologiche più ricche e affascinanti dell’Italia settentrionale. Numerose, infatti, sono le testimonianze custodite che raccontano il passato della storia comasca in epoca romana e medievale. Altrettanto affascinanti sono i paesaggi, tutti caratterizzati da una natura rigogliosa e lussureggiante e da scorci panoramici che si aprono a ogni passo compiuto.

Abitata solo dal suo custode, l’Isola Comacina è l’unica del Lago di Como, ed è una destinazione tanto affascinante quanto suggestiva. Sono molte le persone che, giungendo sul territorio, scelgono di andare alla scoperta di questo meraviglioso lembo di terra.

Farlo in occasione dell’inizio dell’estate, poi, permette di assistere a uno degli spettacoli più affascinanti dello Stivale. Ogni anno, infatti, per la festa di San Giovanni, viene organizzata una processione di barche e il tradizionale spettacolo pirotecnico che illumina il cielo sopra l’isola, e che è possibile ammirare dalle sponde del Lago di Como e non solo.

I Fuochi di San Giovanni e la crociera sull’Isola Comacina

La festa dedicata a San Giovanni Battista è un appuntamento da non perdere. È proprio durante la sera del 24 giugno che molte città d’Italia si illuminano di meraviglia, perpetuando tradizioni e rituali tra sacro e profano. Le origini della festa, oggi appartenente al cattolicesimo, sono infatti pagane, probabilmente celtiche, e sono collegate al solstizio d’estate e alla natura che veniva celebrata proprio attraverso il fuoco.

Di quelle antiche origini, oggi resta l’usanza di accendere i fuochi di San Giovanni, che spesso culminano in spettacoli pirotecnici incantati. Come abbiamo anticipato, sono tante le città d’Italia che in questa occasione si abbigliano a festa, ma se volete vivere un’esperienza unica il consiglio è quello di raggiungere il Lago di Como.

Per festeggiare la notte di San Giovanni, infatti, il 24 giugno salperà una crociera davvero speciale che porterà le persone alla scoperta dell’Isola Comacina per ammirare il grande spettacolo pirotecnico che si terrà per l’occasione. I fuochi d’artificio, considerati i più spettacolari del Lago di Como, saranno osservabili dalle sponde dello specchio d’acqua oppure a bordo della nave. Non vi resta che mettervi comodi e ammirare lo show.