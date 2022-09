Piccoli villaggi d’Europa: quali visitare in autunno

È arrivato l'autunno, la stagione perfetta per scoprire tanti piccoli villaggi sparsi oltre i confini italiani. Ma quali sono i più particolari da visitare in questo periodo? Il primo che vi consigliamo è Gruyères (in foto), un pittoresco e tradizionale villaggio svizzero dai profili medievali. Situato su una collina, è incorniciato dalle Alpi da un lato e dai pascoli dall'altro.