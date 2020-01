Un viaggio nelle 43 città italiane candidate a Capitale della cultura 2021

È di nuovo tempo di fare un bilancio: si è da poco chiuso il 2019, che ha visto Matera sotto le luci dei riflettori in quanto capitale italiana della cultura. La splendida città lucana ha avuto la possibilità di essere finalmente riscoperta grazie a questo anno ricco di eventi che si sono tenuti sul suo territorio. E per il 2020 toccherà a Parma, che è già pronta a prendere in mano lo scettro e a regalare ai suoi turisti un vortice di emozioni mai provate. Ma tantissimi comuni italiani sono in fermento per il prossimo anno ancora, e proprio in questi giorni abbiamo scoperto quali sono le città candidate a diventare capitale della cultura 2021. Andiamo ad ammirarle insieme.