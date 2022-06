Sagre ed eventi del weekend del 25-26 giugno

Quello che sta per arrivare sarà l'ultimo weekend di giugno che ci lancerà diretti nel prossimo mese. Ma cosa fare in questo weekend di caldo in giro per l'Italia? A tal proposito abbiamo selezionato per voi le sagre e gli eventi da non perdere che andranno in scena il 25 e 26 giugno.