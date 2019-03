Parco tematico sito a Rimini, l' Italia in Miniatura è un po' un'istituzione. Per grandi e piccini. Per la sua 49° stagione, però, ha deciso di soprendere ancora di più, e di presentarsi al pubblico - sabato- fresca diPerché è il luogo ideale in cui organizzare una gita coi bambini in primavera o in estate, questo. E per ammirare tutta la bellezza del nostro Paese in un giro d'Italia low cost.