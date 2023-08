Le più belle mostre da vedere per chi resta in città ad agosto

Niente di meglio, per chi resta in città in questi giorni d'estate, che andare a vedere una delle tante mostre in programma. Se, ad esempio, siete a Napoli , avete tempoper visitare la mostraal(MANN) e ammirare quarantatré lavori del celebre pittore, scultore e litografo spagnolo messi a confronto principalmente con le sculture Farnese e i dipinti da Pompei. La mostra ha l’intento di illustrare la profonda influenza di uno dei più grandi musei di arte classica sull’opera di uno dei più importanti artisti moderni. Il progetto, curato da Clemente Marconi, si inserisce nel programma internazionale “Picasso Celebrazioni 1973 – 2023: 50 mostre ed eventi per celebrare Picasso” nel cinquantenario della morte. (In foto, "Picasso e l'antico" al MANN)