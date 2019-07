L'Italia è ricchissima di, territori e città famosi in tutto il mondo per l'unicità e la bellezza inenarrabile di paesaggi e monumenti, una tradizione culinaria senza eguali, il fascino di borghi e vicoli antichissimi, dove ad ogni passo inciampi in una storia. Eppure sono tanti ancora i luoghi semi-conosciuti , all'estero ma spesso persino qui da noi, che pian piano stanno facendo breccia nel cuore degli autori delle, in cerca di posti ancora inesplorati, ricchi di suggestioni da portare a casa e condividere con amici e lettori. Dalla Calabria alla Valpolicella, passando per Treviso, l'Abruzzo e le Isole Tremiti, ecco quali sono le mete italiane che gli stranieri ci stanno facendo riscoprire.