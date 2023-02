Borghi di primavera, questi sono i più belli del Trentino

Tra le più celebri mete invernali italiane, il Trentino è un luogo magico: vanta paesaggi conosciuti in tutto il mondo, come le splendide Dolomiti, ed è disseminato di piccoli borghi dove si respira l'atmosfera autentica di questo angolo di paradiso. Se le numerosissime piste da sci sono l'attrattiva principale durante la stagione delle nevi, anche in primavera si può godere del meraviglioso panorama offerto dalla natura. Andiamo alla scoperta dei borghi più suggestivi da visitare quando le giornate si fanno più lunghe e le temperature iniziano ad alzarsi. (Nella foto, il borgo di Canale di Tenno).