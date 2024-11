Mercatini di Natale ad Aosta: le date e cosa bisogna sapere

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Fonte: iStock Il suggestivo mercatino di Natale ad Aosta

Come ogni anno all’approssimarsi delle festività, Aosta si caratterizza per il suo mercatino di Natale, tra i più del Nord Italia. I visitatori possono immergersi appieno nella magia di questo periodo tanto atteso, godendo di atmosfere fiabesche e dell’opportunità di trovare il regalo perfetto, tra prodotti tipici e il meglio della produzione artigianale valdostana.

Oltre al Marché Vert Nöel, si potrà conoscere da vicino la storia plurimillenaria della città, inserita in un contesto naturalistico di grande suggestione e circondata dai piccoli borghi che compongono la Plaine d’Aoste, immergendosi in tutta la sua proverbiale bellezza. Addentriamoci, dunque, nel suo cuore pulsante, trasformato, per l’occasione, in un pittoresco villaggio alpino, per scoprire dove e quando si svolge, come raggiungerlo e tutti gli eventi natalizi da non perdere nel capoluogo della Valle d’Aosta.

Dove si svolge il mercatino di Natale ad Aosta

Quest’anno il Marché Vert Nöel, il famoso mercatino di Natale di Aosta, cambia sede. Dal Teatro Romano si sposta, infatti, in pieno centro storico, nell’elegante cornice di Piazza Chanoux, circondata dalle montagne innevate. I visitatori saranno avvolti nella magica atmosfera natalizia ricreata dai numerosi e caratteristici chalet in legno – che quest’anno passano da 30 a 42 – pronti ad accogliere grandi e piccini in un tripudio di colori, luci, profumi e sapori tipici.

L’affermato evento natalizio mette in mostra la migliore produzione artigianale ed enogastronomica della Valle d’Aosta. Passeggiando lungo il mercatino allestito a mo’ di villaggio alpino, si può fare scorta di originali oggetti in legno e in ceramica, candele profumate, articoli in lana cotta, tessuti. Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra idee regalo e addobbi natalizi.

Si possono, inoltre, vedere all’opera gli artigiani locali, in grado di trasformare un pezzo di legno in una vera opera d’arte. Non mancano, poi, chalet con i prodotti enogastronomici tipici valdostani, come la fontina, il Lard di Arnad o il prosciutto crudo Jambon de Bosses, e altri che offrono il meglio della pasticceria locale o profumati bicchieri di vin brulé.

Fonte: iStock

Quando si svolge il mercatino di Natale ad Aosta: orari e giorni

Il Marché Vert Nöel si svolge tutti i giorni dal 23 novembre al 6 gennaio 2025.

Di seguito, i giorni e gli orari di apertura e di chiusura.

Dal lunedì al venerdì : dalle ore 11.00 alle 20.00.

: dalle ore 11.00 alle 20.00. Sabato, domenica e festivi : dalle ore 10.00 alle 20.00,

: dalle ore 10.00 alle 20.00, Il giorno di Natale e il giorno di Capodanno: dalle ore 15:00 alle ore 20:00.

Come raggiungere Aosta e il suo mercatino

In auto, da Torino potete prendere l’Autostrada A5 e uscire ad Aosta Est. Provenendo, invece, da Milano (164 Km), lungo l’autostrada A4 occorre imboccare il raccordo a Santhià, in direzione Aosta. Limitato anche il tempo di percorrenza per chi proviene da Genova (226 km).

Raggiungere la Valle d’Aosta in treno è una buona alternativa al traffico stradale e alla nebbia dei mesi invernali, oltre che all’inquinamento. Aosta è collegata senza cambi con le stazioni di Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa con oltre 20 corse giornaliere, e un tempo di percorrenza inferiore ai 120 minuti. Le principali stazioni ferroviarie valdostane che si incontrano lungo il tracciato (Pont-Saint-Martin, Verrès e Châtillon/Saint-Vincent) sono collegate alle valli laterali da servizi bus con partenze generalmente correlati agli orari dei treni. Arrivare in treno da Milano è possibile in circa 180 minuti, con un cambio treno alla stazione di Chivasso. Per lavori di elettrificazione della ferrovia, il servizio di trasporto lungo il tratto Ivrea-Aosta, fino al 13 dicembre 2026 sarà effettuato mediante autobus.

Gli aeroporti più vicini sono Milano Malpensa e Torino. Se invece preferite viaggiare in pullman, l’autostazione di via Carrel, a 200 metri dalla stazione FS, è punto di arrivo e di partenza di numerose autolinee da e per le principali località valdostane, per Milano, Torino, oltre che per alcuni centri di Francia e Svizzera.

Una volta in città, l’area del Marché Vert Noël è facilmente raggiungibile a piedi dai limiti del centro cittadino (piazza della Repubblica a Ovest e piazza Arco d’Augusto a Est) con una passeggiata di 7-9 minuti.

Marché Vert Nöel: info utili sul mercatino di Natale ad Aosta

Un’altra splendida opportunità di cui si può godere in occasione del mercatino di Natale di Aosta è una visita guidata della città, nella sua magica veste invernale.

Fondata dai Romani nel 25 a. C. con il nome di Augusta Prætoria, Aosta ha numerose attrattive da offrire che le sono valse la selezione tra le città finaliste al titolo di Capitale italiana della Cultura per il 2025 con il progetto “Aostæ”. La “piccola Roma delle Alpi”, come è conosciuta per la quantità e il notevole stato di conservazione dei monumenti della romanità. Vi si possono ammirare, inoltre, splendidi complessi religiosi risalenti al Medioevo come la Collegiata di Sant’Orso e la Cattedrale, numerosi musei e centri espositivi, un avveniristico Ateneo in dirittura d’arrivo e una moderna telecabina che in 17 minuti conduce dal centro cittadino alle nevi di Pila. Un’ottima occasione per scoprire la sua affascinante storia millenaria, concludendo la visita con la degustazione di prodotti tipici locali.

Il divertimento è assicurato anche per i bambini, che potranno trasformarsi in piccoli aiutanti di Babbo Natale, lavorando il legno come veri artigiani e creando delle piccole decorazioni per l’albero di Natale. Gli adulti avranno, invece, la possibilità di assistere dal vivo all’appassionante attività del maniscalco e di osservare la realizzazione del tradizionale sabot, la robusta calzatura di legno.

Fonte: iStock - Ph: Flavio Vallenari

Gli altri eventi natalizi ad Aosta

Sono diversi gli eventi imperdibili ad Aosta che fanno entrare nel vivo dell’atmosfera natalizia. Oltre all’imperdibile mercatino di Natale, tra i più belli d’Italia, nel weekend dell’Immacolata la centralissima Piazza Chanoux ospita due giornate dedicate agli hobbisti e al bricolage, durante le quali si possono acquistare splendide composizioni, oggettistica decorata, oggetti fatti in materiali tradizionali e tanti dolciumi.

Piazza Chanoux ospita, inoltre, il magico albero di Natale di Aosta, mentre nella vicina Piazza San Francesco sarà allestita la pista di pattinaggio, il luogo perfetto per divertirsi nel centro del capoluogo della Valle d’Aosta.