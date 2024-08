Roma come non l’avete mai vista, l’evento imperdibile

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Panorama sui tetti di Roma

Per una settimana, dall’1 all’8 agosto, alcune delle più belle terrazze romane, con le loro viste panoramiche e le atmosfere suggestive, si trasformano in spazi di incontro e creatività, dove l’arte e la cultura dialogano con la storia. A Roma torna il Festival Altre Piazze, durante il quale dieci location disseminate dal centro alla periferia accoglieranno i visitatori con installazioni, workshop, videoart, mostre, visite multimediali e racconti sonori.

Scoprire Roma da una prospettiva unica

Un modo insolito e originale di scoprire luoghi inediti di Roma altrimenti non accessibili e nello stesso tempo un’occasione imperdibile per ammirare la capitale da una prospettiva diversa e di vivere esperienze uniche. “Le terrazze romane – spiega la direttrice della manifestazione Laura Calderoni – non sono solo spazi in quota, ma veri e propri affacci sulla storia, luoghi da cui è possibile scoprire la stratigrafia di Roma tra passato e presente in una cornice architettonica unica”.

In particolare, tre delle terrazze più suggestive della città si trasformeranno in vere e proprie gallerie a cielo aperto, grazie a un progetto che unisce arte, architettura e installazioni site-specific create da artisti e architetti di fama.

Terrazza dei Laboratori del Teatro dell’Opera al Circo Massimo: un’immersione nel “Selvatico”

La maestosa Terrazza dei Laboratori del Teatro dell’Opera al Circo Massimo si anima con “A radical bend”, un’installazione che invita il pubblico a un’immersione nella natura selvaggia. Realizzata da un team di artisti e artigiani, tra cui Luigi Castelli Gattinara e Davide Paterna, l’opera dialoga con l’architettura industriale della terrazza, creando un contrasto affascinante tra passato e presente. All’interno della grande capriata in cemento armato, scene ispirate al tema del “Selvatico” prenderanno vita grazie alle maestranze dei laboratori del Teatro dell’Opera di Roma.

Terrazza della Scuola Trento e Trieste: un viaggio nel cosmo

Sulla Terrazza della Scuola Trento e Trieste, circondata da splendide cupole romane, l’artista Stanislao Cantono di Ceva e lo studio Piano B Architetti Associati ci invitano a un viaggio nel cosmo. Un’installazione audiovisuale coinvolgente, caratterizzata da sfere fluttuanti e interattive, ci proietta in un paesaggio sonoro suggestivo. Il sound design, curato da Stanislao Cantono di Ceva e Giorgia Dal Bianco, completa l’esperienza immersiva.

Terrazza della Fondazione Scelsi: un’esperienza multisensoriale

La Terrazza della Fondazione Scelsi, con la sua vista mozzafiato sui Fori Imperiali e la Domus di Tiberio, diventa lo scenario di un’esperienza multisensoriale unica. Grazie alla collaborazione tra Laura Calderoni, Leonardo Zaccone e Andrea Graziani, il pubblico sarà coinvolto in un percorso che stimola la vista, l’udito e l’olfatto. Un’occasione per riscoprire la bellezza della città attraverso i sensi.

Nel corso della settimana sarà possibile visitare anche altre location, tra cui le terrazze del Palazzo Fao, del Mausoleo di Romolo al Casale Torlonia, del Palazzo Rhinoceros progettato da Jean Nouvel per Alda Fendi, di Palazzo Mazzoni che offrirà una vista sulla parte orientale della Garbatella, del Liceo Avogadro con una visita astronomica serale con telescopi, del Palazzo Inail affacciata su piazza Venezia, di Palazzo Wedekind.

Il Festival Altre Piazze, completamente gratuito, è un progetto curato e organizzato dall’Associazione Open City Roma / Open House Roma da un’idea di Luigi Castelli Gattinara, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura.