Ferragosto low cost: sconti e destinazioni last minute

Non è mai troppo tardi per concedersi una pausa rigenerante. Anche se Ferragosto è ormai alle porte, i viaggiatori possono ancora mettersi in viaggio, magari scegliendo destinazioni low cost e usufruendo di allettanti last minute.

Sconti davvero imperdibili, come quelli proposti da Italo Treno che promettono di spostarsi, nella sola giornata di Ferragosto in Smart e Prima Classe, con sconti del 40% su ogni meta raggiunta dalla compagnia di trasporti privata.

Per usufruire di queste promozioni basta prenotare un viaggio entro il 13 agosto e aggiungere il codice “Agosto” prima del pagamento. In questo modo si può viaggiare a prezzi bassissimi e vivere una giornata spensierata, con gli amici o con la famiglia.

Solo per fare qualche esempio, si può raggiungere Torino e visitare i suoi preziosi tesori. Un viaggio da Milano Centrale costa solo 13,70 euro solo andata a persona. Perfetta meta per lasciarsi affascinare e sorprendere dalla bellezza della Mole Antonelliana e di Piazza San Carlo, andare alla ricerca dei caffè storici, dove gustare aperitivi e caffè speciali, per poi riprendere il cammino verso Piazza Castello, il Duomo e le Gallerie Coperte, che ricordano tanto Parigi. Chi ha voglia di vivere un’atmosfera da fiaba può spingersi verso il Parco del Valentino dove si trova il Borgo Medievale di Torino, un fiabesco museo a cielo aperto.

Voglia di vedere una città d’arte con meno turisti del solito? Allora questo è il momento giusto per visitare anche ogni angolo della stupenda Venezia. Il viaggio da Bologna Centrale costa solo 13,10 euro a persona, ad andata, e il Ferragosto può essere l’occasione perfetta per scoprire le meraviglie nascoste della città dell’acqua. Un viaggio fantastico tra Calle e canali, tra quartieri magici e poco conosciuti oppure per vivere una gita romantica tra le isole veneziane, come Torcello, Murano e la coloratissima Burano.

Voglia di mare? Le promozioni non mancano. Il tragitto da Roma Centrale a Riccione, per esempio, costa 28,10 euro a persona, sola andata. Una volta qui, però, si potrà godere della brezza marina e della bellezza della costa romagnola, attendere sulla spiagga il tramonto, assaggiare le magiche piadine romagnole e passeggiare su uno dei viali più amati dai giovani: viale Ceccarini.