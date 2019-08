Fedez e Chiara Ferragni scelgono Portofino per il loro primo anniversario

editato in: da

È la “amazing” Portofino” la splendida meta scelta da Chiara Ferragni e Fedez per festeggiare il loro primo anniversario di matrimonio, celebrato nel cuore della Sicilia il 1 settembre 2018.

Ora è il pittoresco borgo ligure la cornice perfetta per dare il via ai festeggiamenti un anno dopo. La coppia è rimasta affascinata dalla bellezza di questa celebre località, dove ha passeggiato per la piazzetta e si è ritagliata momenti a due all’Hotel Belmond Splendido, il 5 stelle in cui alloggia.

I Ferragnez – come sempre – non hanno mancato di rendere partecipi i loro followers su Instagram con una serie di romantici scatti, in cui Chiara ricorda le tappe del loro amore (“Un anno come marito e moglie, tre insieme, e un bellissimo bambino“) e Fedez le risponde con una tenera citazione: “Tu sei la mia Sandra e io il tuo Raimondo“.

L’influencer da 17 milioni di followers e il rapper sono rimasti davvero sorpresi dalla Perla del Tigullio: si sono innamorati della vista insuperabile di cui possono godere dalla loro camera al Belmond Splendido, e hanno condiviso coi fan le romantiche colazioni in terrazza con vista su di un panorama straordinario.

Fedez ha postato una romantica foto con didascalia “Camera con vista” riferendosi sia alla costa sia alla sua Chiara, mentre lei si è lasciata immortalare mentre ammira l’incantevole promontorio di Portofino.

Il panorama che regala alla coppia l’hotel prescelto, del resto, è davvero unico. Il Belmond Splendido ha riservato loro un’accoglienza perfetta: book fotografici con gli scatti più belli della loro storia d’amore, gadget personalizzati, fiori e confetti nella suite.

Il cinque stelle è infatti noto per la sua grande attenzione al cliente con un servizio di prima classe. Nei due esclusivi resort, uno situato nella piazzetta centrale e l’altro sulle tranquille colline che sovrastano la vivace vita del porticciolo, gli ospiti trovano ad attenderli 16 lussuose suite dove rilassarsi, alcuni tra i migliori ristoranti della località in cui vivere un’incredibile esperienza gastronomica, un centro benessere dove ricaricarsi seguiti da professionisti esperti e un rigoglioso giardino mediterraneo per rigeneranti passeggiate sotto la luce delle stelle.

Il Belmond Hotel Splendido in collina offre lussuose suite con vista panoramica sul mare o sul giardino, piscina all’aperto, centro benessere e fitness con sauna, mentre il Belmond in centro stupisce grazie a eleganti sistemazioni con balcone affacciate sul cuore pulsante di Portofino.

Qui Chiara e Fedez stanno trascorrendo il loro weekend romantico prima di partire alla volta di Venezia per la premiere del docu-film “Chiara Ferragni – Unposted“.