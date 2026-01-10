Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Il 2026 promette di essere un anno straordinario per gli appassionati di astronomia e per chi ama organizzare viaggi a tema inseguendo gli spettacoli celesti. Tra eclissi, Superlune, sciami meteorici e congiunzioni planetarie, si verificheranno tanti splendidi fenomeni visibili da diverse parti del mondo: l’occasione perfetta per preparare la valigia e vivere un’esperienza unica.

Pronti a farvi trasportare dal sogno di un viaggio speciale arricchito dagli spettacoli celesti più belli dell’anno? Vi sveliamo 9 eventi da segnare subito sul calendario e le mete migliori per ammirarli. Non si tratta solo di un’esperienza visiva: ogni viaggio diventa un’occasione per scattare foto mozzafiato, creare ricordi condivisi con chi viaggia con voi e respirare l’emozione di essere testimoni di fenomeni rari e speciali.

Florida per il lancio di Artemis II: 5 febbraio

Gli appassionati di spazio non potranno perdere il primo appuntamento speciale nei cieli: il lancio del programma Artemis II al Kennedy Space Center, in Florida. Non sarà un sorvolo lunare come tanti altri: questo avrà a bordo gli astronauti, un evento che non avveniva da decenni. Potrete assistere al lancio dal vivo, tra le spiagge e i parchi della Space Coast. Un’ottima occasione da unire alle attività all’aperto che si possono fare in questo splendido territorio.

Antartide per l’eclissi solare anulare: 17 febbraio

Chi cerca un’avventura estrema può puntare all’Antartide, dove il 17 febbraio 2026 si formerà un raro “anello di fuoco” durante un’eclissi solare anulare. Le crociere verso l’Antartide orientale sono l’unico modo per ammirare il fenomeno nella sua totalità, circondati dai ghiacci e dai paesaggi incontaminati del continente più remoto della Terra.

Nord America, Asia e Australia per l’eclissi lunare totale: 3 marzo

La Luna rossa dell’eclissi totale tingerà il cielo di un intenso color rame il 3 marzo 2026. Questo fenomeno sarà visibile in gran parte del Nord America, dell’Asia orientale e dell’Australia, e può diventare l’occasione per combinare l’osservazione dello spettacolo con trekking panoramici o soggiorni memorabili in aree naturali. Anche senza strumenti particolari, il cielo si trasforma in un palcoscenico mozzafiato, con dettagli della superficie lunare che emergono al binocolo o con un piccolo telescopio. Passeggiare all’aperto, magari vicino a laghi o colline panoramiche, rende l’esperienza ancora più suggestiva.

Nord Europa e Canada per le aurore boreali primaverili: 20 marzo

Intorno all’equinozio di primavera, il 20 marzo 2026, i cieli settentrionali di alcune zone del mondo potrebbero illuminarsi di meraviglia grazie a un’aurora boreale intensa, regalando un’esperienza quasi mistica a chi avrà la fortuna di assistervi. In Islanda, Norvegia settentrionale, Lapponia svedese o finlandese e nelle regioni più settentrionali del Canada, chi viaggia potrà osservare luci danzanti che si riflettono su suggestivi fiordi, laghi e foreste innevate. Per godersi a pieno lo spettacolo, vale la pena programmare soggiorni lunghi, tra escursioni notturne e lodge immersi nella natura.

Spagna e Islanda per l’eclissi solare totale: 12 agosto

Il 12 agosto 2026 sarà il giorno dell’eclissi solare totale, pienamente visibile in Groenlandia, Islanda e nella Spagna settentrionale. In particolare, in Spagna è possibile organizzare viaggi via terra verso punti panoramici ben serviti, mentre in Islanda o Groenlandia l’esperienza può diventare una crociera tra iceberg e oceano, combinando natura e astronomia in un unico meraviglioso itinerario.

Regno Unito per l’eclissi solare parziale: 12 agosto

Nello stesso giorno, il 12 agosto, un viaggio nel Regno Unito vi regalerà una eclissi solare parziale profonda, con la Luna che coprirà fino al 90% del Sole. Si tratta di un’occasione rara: la prossima eclissi totale visibile in queste latitudini arriverà solo nel 2090. Osservarla dalle coste del sud o dalla Scozia settentrionale, tra panorami mozzafiato e cieli limpidi, sarà un’esperienza unica (da vivere con gli occhiali protettivi per il Sole!). Un consiglio in più? Potrete unirla a un viaggio speciale tra le fortezze più incantevoli del Regno Unito, come il bellissimo Castello di Doune, che è stato set di Outlander.

Emisfero Settentrionale per gli sciami meteorici delle Perseidi: agosto

Le Perseidi di agosto tornano nel 2026 per regalare lo spettacolo di meteore più romantico, visibile dai cieli bui dell’emisfero settentrionale. Immaginate di sdraiarvi su una collina verdeggiante in Islanda o in Francia, ma anche in Italia (che regala tantissimi luoghi perfetti per ammirare le stelle): un’esperienza perfetta da abbinare a un viaggio tra natura e piccoli borghi, lasciandosi sorprendere da ogni stella cadente che si cattura con gli occhi e con il cuore.

Isole Canarie per la Superluna di Natale: 24 dicembre

Il 24 dicembre, la Superluna di Natale sarà la più grande e luminosa del 2026, circa l’8% più grande e il 16% più luminosa di una Luna piena media. Ovunque vi troviate, dai paesaggi naturali alle città europee, il cielo della Vigilia si trasformerà in un regalo di Natale suggestivo. Se volete abbinare lo spettacolo celeste a un viaggio indimenticabile inseguendo il caldo, vi consigliamo una delle 7 Isole Canarie, dove l’inverno è un’eterna primavera e potrete godere della Luna riflessa sull’oceano.

Nord per gli sciami meteorici delle Geminidi: 13‑14 dicembre

L’ultima occasione dell’anno (e una delle migliori) per osservare il cielo attraversato da decine di scie luminose è a dicembre: intorno al 13 e 14 del mese le Geminidi raggiungeranno il loro picco e chiuderanno l’anno in bellezza, con tante meteore che scintillano nel blu profondo.

Ovunque vi troverete nell’emisfero settentrionale, potrete osservare il fenomeno in luoghi che garantiscono un cielo limpido lontano dalle luci urbane: un ultimo spettacolo del 2026 che ci tratterrà con il naso all’insù, esprimendo i piccoli e grandi desideri per l’anno che verrà.