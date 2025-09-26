Crociere 2025-2026 dall’Alaska all’Artico: esplorazioni imperdibili tra ghiacciai, fauna selvatica e lusso a bordo di navi esclusive e spedizioni uniche

Scoprire l’Artico e l’Alaska via mare è un’esperienza unica: ghiacciai maestosi, fauna selvatica straordinaria e paesaggi incontaminati si uniscono a comfort e lusso a bordo delle crociere più esclusive. Dall’inverno 2025 e fino all’estate 2026, le compagnie propongono itinerari da sogno, adatti a chi cerca avventura, relax ed esperienze enogastronomiche indimenticabili. Ecco una selezione delle crociere tra i ghiacci da non perdere.

COMO Journey: Into the Arctic

COMO Hotels and Resorts torna nel 2026 con la spedizione esclusiva COMO Journey: Into the Arctic, in collaborazione con Natural World Safaris. Due viaggi straordinari, a maggio e settembre 2026, permettono di esplorare l’arcipelago delle Svalbard a bordo della M/S Polarfront, elegante ex nave meteorologica norvegese trasformata in yacht da spedizione con sole otto suite.

Ogni spedizione unisce l’esperienza di lusso di COMO alla bellezza dell’Artico e alla fauna locale. Gli ospiti possono ammirare orsi polari, trichechi, volpi artiche e renne delle Svalbard, accompagnati da esperti naturalisti. La luce del sole di mezzanotte di maggio e i colori autunnali di settembre rendono ciascun viaggio unico.

Royal Caribbean in Alaska

Per l’estate 2026, Royal Caribbean propone avventure in Alaska anche con la nave Voyager of the Seas – che si unirà alle altre: Anthem, Serenade e Ovation of the Seas. I percorsi variano da 7 a 13 notti, con partenze da Seattle, Vancouver e Seward.

Tra ghiacciai spettacolari, fiordi e cittadine pittoresche, i passeggeri possono ammirare orsi grizzly, megattere e aquile calve. Le navi offrono attività per tutti, dai simulatori di paracadutismo e scivoli d’acqua ai ristoranti gourmet e spettacoli a bordo. Le escursioni includono trekking nella tundra, visite a villaggi e tour guidati dei fiordi, garantendo un’esperienza completa tra natura e intrattenimento.

Crociera rompighiaccio nella Lapponia svedese

Per chi cerca un’avventura estrema, l’Icebreaker Arctic Explorer in Lapponia svedese propone un’esperienza unica – di circa 3 ore – su un rompighiaccio artico. I passeggeri possono camminare sul mare ghiacciato e galleggiare tra le banchise – indossando una grossa tuta stagna nella quale non si sente il freddo e l’acqua non penetra.

Ci sono due navi rompighiaccio che effettuano tour da dicembre 2025 a marzo 2026: Arctic Explorer a Piteå, 45 minuti a sud di Luleå, e Polar Explorer a Kalix, 1 ora a nord di Luleå.

MSC Poesia debutta in Alaska

MSC Crociere porta l’innovazione e il lusso del MSC Yacht Club a bordo di MSC Poesia, con ristoranti tematici, spa e tanto altro.

Il nuovo itinerario di 7 notti da Seattle all’Alaska, tra maggio e settembre 2026, include scali a Ketchikan – capitale della pesca, Icy Strait Point, Tracy Arm – fiordo, Juneau e Victoria in Columbia Britannica.

Ogni scalo offre escursioni enogastronomiche, avventure nella natura e incontri con la fauna selvatica.

La Norwegian Cruise Line verso l’Alaska

Norwegian Cruise Line propone tantissime crociere in Alaska tra i 7 e i 16 giorni con partenze da Seattle e Tokyo, combinando panorami spettacolari, escursioni guidate e comfort a bordo. Le navi offrono intrattenimento per tutte le età, ristoranti di cucina internazionale, spa e attività ricreative, permettendo ai viaggiatori di scoprire l’Ultima Frontiera in modo flessibile e personalizzato.

Ponant: esplorazioni in Antartide

Ponant offre crociere esclusive in Antartide, permettendo ai passeggeri di esplorare le zone più remote del continente bianco. Le rotte includono la Penisola Antartica, il Mare di Ross e la Baia di Marguerite, offrendo opportunità uniche di avvistare pinguini imperatori, balene e foche.

Le crociere sono condotte a bordo di navi di lusso come Le Commandant Charcot e L’Austral, con itinerari che vanno da 12 a 18 notti. Le partenze sono previste tra novembre 2025 e marzo 2026.