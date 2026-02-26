iStock Mirador de la Galiana, Soria

La provincia di Soria, nel cuore della comunità autonoma di Castiglia e León, si sta rapidamente imponendo come una delle destinazioni più ambite al mondo per assistere all’eclissi solare totale del 12 agosto 2026. Questo fenomeno attraverserà una larga fascia della Spagna settentrionale e includerà proprio Soria nella sua linea di centralità, rendendo questa zona particolarmente privilegiata per l’osservazione diretta del sole oscurato dalla luna.

L’eclissi del 2026 sarà visibile come totale in tutta la provincia e la fascia di totale oscuramento del sole passerà al tramonto (alle 19:30 inizierà l’eclissi parziale e verso le 20:30 si verificherà quella totale), creando un’esperienza visiva e sensoriale unica per i visitatori.

Perché Soria è una delle mete top per ammirare l’eclissi totale

Soria è considerata una meta di prima classe per l’eclissi solare totale del 12 agosto 2026 soprattutto per tre motivi principali: la sua posizione direttamente sul percorso dell’ombra, il cielo limpido riconosciuto con il Certificato Starlight e la straordinaria durata che qui sarà più lunga – fino a 1 minuto e 40 secondi – rispetto ad altri luoghi.

Geograficamente, Soria si troverà sul percorso centrale dell’ombra dell’eclissi, ovvero nella zona in cui l’allineamento tra Sole, Luna e Terra è più perfetto e la totalità più lunga.

Le previsioni storiche del meteo per agosto suggeriscono una buona probabilità di cieli limpidi e senza ostacoli, favorendo l’osservazione diretta del fenomeno rispetto ad aree più a nord.

In più, l’intera provincia è riconosciuta come una zona con Certificato Starlight grazie alla bassa contaminazione luminosa e alla trasparenza dei suoi cieli. Questo riconoscimento internazionale certifica la qualità dell’osservazione astronomica notturna e diurna, attirando appassionati di astronomia, astroturismo e fotografia celeste da tutta Europa.

Non solo si potrà ammirare l’eclissi, ma la sera di quel giorno sarà possibile ammirare anche lo sciame meteorico delle Perseidi, grazie all’assenza della luna nel cielo notturno e alla splendida visibilità offerta dai cieli soriani.

iStock

I luoghi migliori per avvistare l’eclissi

Sebbene il fenomeno sarà visibile ovunque nella provincia, alcune location sono state selezionate per le migliori prospettive e comodità di osservazione. Tra questi spiccano:

Mirador de la Galiana nel Parco Naturale del Cañón del Río Lobos, un punto panoramico naturale con ampi orizzonti per osservare l’evento senza ostacoli.

nel Parco Naturale del Cañón del Río Lobos, un punto panoramico naturale con ampi orizzonti per osservare l’evento senza ostacoli. Rioseco de Soria , piccolo borgo immerso nella natura, ideale per un’esperienza più intima e spettacolare.

, piccolo borgo immerso nella natura, ideale per un’esperienza più intima e spettacolare. Sierra de Perdices , perfetta per chi ama combinare l’eclissi con panorami montani mozzafiato.

, perfetta per chi ama combinare l’eclissi con panorami montani mozzafiato. Tiermes, Calatañazor, l’accampamento romano dell’Alto Real, Augustóbriga e la fortezza di Peñalcázar: luoghi con un significato storico .

. Pico Urbión, Valonsadero, Sierra de Aleza e Moncayo: quattro luoghi con un alto valore naturale e paesaggistico ma che necessitano di cautela ed è consigliato andare con una guida alpina – l’accesso è a piedi e il viaggio di ritorno sarà al buio.

Altri luoghi di osservazione della provincia della Spagna infine includono punti privilegiati che offriranno servizi e speciali attività come Numancia, la Fortezza di Gormaz, Borobia, Medinaceli, San Leonardo, Uxama e Almazán.

Molti di questi siti saranno dotati di aree parcheggio, servizi igienici, stand gastronomici e punti informativi, oltre ad attività culturali, musicali e astronomiche che arricchiranno ulteriormente l’esperienza.