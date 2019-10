I fuochi e l’Estate di San Martino: gli appuntamenti in tutta Italia

editato in: da

A novembre in Italia, e non solo, si celebra la festa di San Martino, conosciuta anche come Estate di San Martino. Si tratta di un’importante giornata che unisce la tradizione contadina alla liturgia cristiana. Sono molti i Paesi e le città d’Italia che l’11 novembre organizzano eventi e iniziative legate a questa ricorrenza. Anche Giosuè Carducci si lasciò ispirare da questa giornata per scrivere una delle sue più celebri poesie: San Martino.

Martino è stato vescovo di Tours nel 371 d.C.: secondo la tradizione cristiana, nel corso della sua vita, ha compiuto diversi miracoli che lo hanno portato alla santificazione. Nonostante la sua posizione, San Martino ha vissuto tra le campagne e i ceti più bassi, ecco perché il culto del Santo oggi è strettamente legato alle usanze e alla tradizione contadino.

Il giorno di San Martino oggi rappresenta uno dei più importanti momenti per il mondo campestre. L’11 novembre e i giorni a venire, nei vigneti si aprono le botti per i primi assaggi del vino novello.

Questo giorno è conosciuto anche come Estate di San Martino, solitamente infatti ci troviamo a vivere il periodo più mite e soleggiato di tutto l’autunno.

Da nord a sud Italia e perfino in Svizzera, si festeggia il Santo. Carne alla brace e caldarroste ad Ascoli, pittule e vino nel salentino e biscotti tipici a Palermo: tutti gli italiani si ritrovano in tavola per celebrare San Martino. Ad Ascoli Piceno è tradizione riunirsi la sera dell’11 novembre per mangiare carne e caldarroste, il tutto accompagnato da vino novello.

A Viterbo, dal 7 al 9 novembre ha luogo l’evento enogastronomico San Martino Olio, Funghi e Vino, un’occasione per scoprire i prodotti tipici del territorio. Diversi sono gli eventi organizzati in provincia di Bergamo, in particolare a Clusone e a Leffe vengono organizzate intere giornate dedicate al Santo con relativa processione.

Anche a Marcianise, in Campania, viene festeggiata l’Estate di San Martino con eventi e manifestazioni. A Castellabate invece si tiene il celebre Festival di San Martino musica, zeppole e vino.

Venezia conserva un’antica tradizione per questo 11 novembre: qui i bambini scendono in strada cantando una tipica filastrocca in dialetto e mangiano dolci a forma di San Martino.

San Martino in Rio festeggia questo giorno mettendo in scena un corteo storico di grande suggestione che ripercorre i momenti più importanti della vita del Santo.

In Val di Fiemme c’è un evento imperdibile: l’11 novembre alle ore 20 in punto, ogni anno si accendono grandiosi falò ai fianchi delle montagne che illuminano e riscaldano tutto ciò che sta intorno.

Gusti, profumi e colori dell’autunno sono protagonisti assoluti del Monastero di Torba che per celebrare il Santo organizza visite guidate per approfondire la figura di Martino e le tradizioni contadine legate a questa festa. San Martino non sarà celebrato soltanto in Italia l’11 novembre: anche la Svizzera infatti omaggia il Santo con un festival dedicato alla vita contadina e alle tradizioni legate a questa.