Estate in Grecia: tutto ciò che bisogna sapere per viaggiare

Dallo scorso 14 maggio, la Grecia ha riaperto le frontiere ai turisti. Da allora, le misure per contenere la pandemia di Covid nel Paese si sono allentante man mano che i dati dei contagi miglioravano e sono cambiate diverse volte. Lo scopo è quello di rendere un viaggio in Grecia sicuro, per i turisti e la popolazione.

Ecco tutto quello bisogna sapere se si desidera viaggiare in Grecia quest’estate.

Viaggiare in Grecia in aereo, treno, autobus o traghetto

È consentito viaggiare in tutta la Grecia continentale (in treno, autobus o auto). Prima di mettersi in viaggio, non è obbligatorio, ma fortemente consigliato, sottoporsi a un self-test per il Covid-19. Chi viaggia in aereo su una rotta domestica o in traghetto verso le isole (eccetto Lefkada, Evia e Salamina) dovranno mostrare agli ufficiali di bordo uno dei seguenti documenti a seconda della fascia di età:

1. Adulti

• un certificato di vaccinazione contro il Covid-19, rilasciato da un’autorità nazionale in lingua inglese, francese, tedesca, italiana, spagnola o russa, a condizione che siano trascorsi 14 giorni dalla loro vaccinazione completa.

oppure

• il risultato negativo di un test molecolare PCR per il Covid-19, effettuato non più di 72 ore prima di mettersi in viaggio; oppure un test antigenico (rapido) effettuato nelle ultime 48 ore.

oppure

• un certificato medico di avvenuta infezione da Covid-19, rilasciato da un’autorità nazionale o un laboratorio di analisi accreditato, in lingua inglese, francese, tedesca, italiana, spagnola o russa. Il certificato deve essere rilasciato dopo 30 giorni dalla data del risultato positivo del test e resta valido per sei mesi.

2. Minori (dai 12 ai 17 anni)

Uno qualsiasi dei documenti di cui sopra o un self test effettuato fino a 24 ore prima dell’imbarco (il risultato deve essere inserito sulla piattaforma self-testing.gov.gr).

3. Bambini di età inferiore ai 12 anni

I bambini sotto i 12 anni viaggiano liberamente.

I documenti dei test PCR molecolari negativi e dei test rapidi possono essere sia in formato cartaceo sia elettronico. I passeggeri che presentano un test effettuato all’estero e ancora valido al momento dell’imbarco possono procedere verso la loro destinazione finale senza ulteriori indugi.

Anche i passeggeri dei traghetti costieri prima dell’imbarco dovranno compilare un questionario.

Cos’è il Passenger Locator Form (PLF)

I residenti dei Paesi dell’Unione Europea e dell’Area Schengen che arrivano in Grecia in aereo devono compilare il modulo Passenger Locator Form (PLF) online o sulla app di Visit Greece un giorno prima.

Cosa sono i test a campione

I viaggiatori che arrivano sul territorio greco possono essere soggetti a un test antigenico (rapido) per Covid-19 a campione al checkpoint di ingresso; questa procedura (un test rapido oppure un test PCR molecolare) è obbligatoria per coloro che entrano attraverso il confine di Mavromatio.

I viaggiatori che risultassero positivi al test dovranno restare in quarantena per dieci giorni. I viaggiatori che volessero entrare in Grecia e che hanno completato il ciclo vaccinale e il cui test rapido effettuato all’arrivo risulta positivo, dovranno auto-isolarsi per sette giorni. In entrambi i casi, i viaggiatori in auto-isolamento l’ultimo giorno della loro quarantena dovranno mostrare il risultato negativo di un test PCR molecolare, affinché la quarantena possa essere revocata.

Le linee guida di cui sopra devono essere seguite da tutti i viaggiatori greci e stranieri maggiori di 12 anni di età.

Bar, ristoranti e discoteche in Grecia

Ristoranti, caffè, bar e discoteche hanno riaperto. I tavoli sono disponibili solo all’aperto. I clienti all’ingresso della discoteca devono esibire un certificato di vaccinazione o un documento medico come prova di un’infezione da Covid-19, rilasciato non prima di 30 giorni dall’esito positivo del test o un test rapido negativo effettuato entro 48 ore.

Sono consentite fino a dieci persone per tavolo. Al bancone del bar sono ammessi due clienti seduti su sgabelli e deve essere mantenuta una distanza di 1,5 metri dai due clienti vicini. L’uso delle maschere è obbligatorio per i clienti in attesa di un tavolo, e fortemente consigliato per chi è già seduto.

Spostarsi in Grecia con i mezzi pubblici

Su metropolitana, autobus, filobus e taxi in Grecia è obbligatorio indossare la mascherina negli spazi al chiuso È prevista una multa per chi non la indossa. I taxi possono trasportare fino a tre passeggeri oltre al conducente, tranne quando trasportano membri della stessa famiglia. Anche in taxi obbligatorio Indossare la mascherina.

Dove fare il test per il Covid-19 in Grecia

Chi dovesse avere bisogno di essere sottoposto a screening per SARS-CoV-2 prima del viaggio di ritorno trova tutte le sedi dei test diagnostici Covid-19 sulla app di Visit Greece disponibile per il download anche in inglese (a queto link la versione Google Play e a questo link la versione Apple Store).

Cosa si può visitare in Grecia

Siti archeologici

I siti archeologici sono aperti ai visitatori in tutta la Grecia. È possibile accedere a questi siti in gruppi di fino a 20 visitatori (questa limitazione non si applica alle famiglie). Durante la visita è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento fisico. I gruppi che seguono una guida turistica possono comprendere fino a 40 persone, a condizione che, prima di entrare, mostrino un certificato di vaccinazione, o un documento medico comprovante l’infezione da Covid-19, rilasciato non prima di 30 giorni dalla data di risultato positivo del test o un test rapido negativo eseguito entro 48 ore. Questa restrizione si applica ai visitatori di età pari o superiore a 12 anni.

Musei

I musei e gli spazi espositivi al chiuso sono aperti ai visitatori nel rispetto dei protocolli sanitari in vigore (distanziamento fisico, mascherina obbligatoria, ecc.). Sono possibili visite di gruppo per un massimo di dieci persone (a eccezione delle famiglie più numerose). I gruppi che seguono una guida possono comprendere fino a 20 persone, a condizione che, prima di entrare, mostrino un certificato di vaccinazione o un documento medico comprovante l’infezione da Covid-19, rilasciato non prima di 30 giorni dal risultato del test o un test rapido negativo eseguito entro 48 ore. Questa restrizione si applica ai visitatori di età pari o superiore a 12 anni.

Cinema all’aperto

I cinema all’aperto sono autorizzati a funzionare al 75% della capacità. Le proiezioni all’aperto si svolgeranno in conformità con le linee guida in materia di salute e sicurezza. I cinema al coperto hanno riaperto al 50% di capienza. Gli spettatori dovranno acquistare un biglietto elettronico e seguire le linee guida per la salute e la sicurezza. Dovranno inoltre esibire un certificato di vaccinazione o un test PCR molecolare negativo fino a 72 ore o un test rapido eseguito entro 48 ore o ancora un self test fino a 24 ore prima di entrare.

Eventi dal vivo

Gli eventi dal vivo (spettacoli di teatro o danza, concerti ecc.) si tengono in luoghi all’aperto solo con ospiti seduti e con una capienza del 65% – 75%, a seconda delle dimensioni di ciascuna sede. Le mascherine sono obbligatorie.

Andare in spiaggia in Grecia

Le spiagge con servizi sono aperte in tutta la Grecia, a condizione che siano stati presi accordi per il necessario distanziamento tra i visitatori. A eccezione delle famiglie, ogni ombrellone può essere utilizzato solo da due persone.