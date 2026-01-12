Voli estivi a prezzi stracciati in mete da sogno con la nuova promozione di easyJet

Con i Big Orange Sale di easyJet si possono programmare i voli tutto l'anno: le promozioni, valide anche sull'estate, fanno sognare

Raggiungere Creta con voli low cost easyJet

È quel momento dell’anno in cui, osservando il grigio oltre i vetri, si finisce inevitabilmente per scorrere la galleria dello smartphone alla ricerca di un raggio di sole catturato l’estate scorsa. Ma la nostalgia può lasciare spazio alla pianificazione: si è appena riaccesa la macchina dei viaggi con il lancio della Big Orange Sale di easyJet che propone sconti fino al 20% su migliaia di posti.

C’è tempo fino alla mezzanotte del 3 febbraio per prenotare, viaggiando dal 19 gennaio al 13 dicembre 2026, coprendo di fatto ogni festività, dai ponti primaverili fino alle soglie del prossimo Natale.

Le opzioni? Tantissime. Ci sono collegamenti per Luxor, Il Cairo o l’isola di Sal ma non mancano neppure Marrakech e Rabat o le Canarie. Orientarsi tra migliaia di tariffe non è sempre immediato, per questo noi di SiViaggia abbiamo isolato tre mete dove il rapporto qualità-prezzo appare oggi imbattibile.

