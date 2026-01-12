Le opzioni? Tantissime. Ci sono collegamenti per Luxor, Il Cairo o l’isola di Sal ma non mancano neppure Marrakech e Rabat o le Canarie. Orientarsi tra migliaia di tariffe non è sempre immediato, per questo noi di SiViaggia abbiamo isolato tre mete dove il rapporto qualità-prezzo appare oggi imbattibile.

È quel momento dell’anno in cui, osservando il grigio oltre i vetri, si finisce inevitabilmente per scorrere la galleria dello smartphone alla ricerca di un raggio di sole catturato l’estate scorsa. Ma la nostalgia può lasciare spazio alla pianificazione: si è appena riaccesa la macchina dei viaggi con il lancio della Big Orange Sale di easyJet che propone sconti fino al 20% su migliaia di posti.

Da Milano Malpensa a Creta

È risaputo che prenotare un volo per le isole greche a ridosso dell’estate sia spesso un salasso economico ma grazie alla promozione in corso, si riescono a scovare voli da Milano Malpensa per Creta a partire da 20,99 euro. Si trovano infatti moltissime date a questo prezzo non solo nei mesi più freddi, ma anche a giugno, settembre e ottobre.

Scegliere Creta in questi periodi permette di godere di spiagge iconiche come Balos o Elafonisi senza la pressione del turismo di massa di agosto. A giugno le giornate sono lunghissime e la natura è ancora rigogliosa; a settembre e ottobre, invece, il mare conserva tutto il calore accumulato durante l’estate, offrendo una condizione ideale per chi cerca il relax lontano dalla confusione.

Da Roma Fiumicino a Nizza

Anche per chi parte dalla Capitale le opportunità non mancano. La rotta Roma Fiumicino - Nizza è attualmente una delle più competitive della Big Orange Sale, con un’altissima disponibilità di posti a meno di 25 euro per i mesi di aprile e maggio.

Si tratta del periodo top per scoprire il sud della Francia. In primavera la Costa Azzurra si risveglia: le temperature sono perfette per passeggiare sulla Promenade des Anglais o per esplorare il mercato di Cours Saleya senza l’afa estiva.

La vicinanza del volo e il costo contenuto, inferiore a quello di molti treni regionali, rendono Nizza la destinazione ideale per un "city break" rigenerante. Una volta atterrati, la rete ferroviaria permette di raggiungere in pochi minuti centri come Cannes, Antibes o il Principato di Monaco, rendendo il viaggio estremamente dinamico anche per chi dispone solo di un weekend lungo.

Da Napoli a Spalato

Tra le offerte più competitive spicca il collegamento da Napoli verso Spalato. In questo caso si scende sotto la soglia dei venti euro, con tariffe che si attestano sotto i 17 euro.

Spalato sta vivendo una vera rinascita turistica, soprattutto nel centro storico racchiuso all’interno delle mura del palazzo di Diocleziano. La meta è anche il trampolino di lancio per esplorare le isole della Dalmazia come Hvar e Brač.

Poter contare su un volo così economico permette di investire il budget risparmiato in esperienze sul territorio o nel noleggio di imbarcazioni per esplorare la costa. Puntando sulle partenze di inizio stagione, si ha la possibilità di scoprire una Croazia autentica, libera dalla folla, pagando il viaggio quanto una pizza e una bibita.