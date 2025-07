Leonardo DiCaprio acquista l’isola cilena di Guafo per salvarla dallo sfruttamento e trasformarla in un Parco Nazionale, proteggendo una biodiversità unica

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Getty Images/iStock I pinguini di Magellano lungo una spiaggia e DiCaprio in primo piano

Leonardo DiCaprio torna a far parlare di sé non solo per il grande schermo, ma anche per il suo impegno concreto nella salvaguardia dell’ambiente. Recentemente, l’attore hollywoodiano ha confermato l’acquisto dell’isola di Guafo, una preziosa riserva naturale nel meraviglioso Cile meridionale.

Il suo importante obiettivo è quello di proteggerla dallo sfruttamento e dalle attività industriali che ne minacciano l’ecosistema. In questo articolo viene trattato perché questa iniziativa è così importante e cosa rende l’isola di Guafo un vero tesoro della biodiversità.

L’acquisto dell’isola di Guafo: un gesto per l’ambiente

L’isola di Guafo, situata nell’arcipelago di Chiloé nell’Oceano Pacifico, è stata acquistata da Leonardo DiCaprio attraverso la sua fondazione Rewild, in collaborazione con partner come la Rothschild Foundation.

L’operazione ha permesso di bloccare per sempre lo sfruttamento minerario, il disboscamento e altre attività distruttive che minacciavano questo territorio. Prima dell’acquisto, l’isola era in vendita da diversi anni sul sito Private Islands per circa 20 milioni di dollari.

Grazie a questo intervento privato, un’area fondamentale per la conservazione della biodiversità è ora al sicuro. DiCaprio ha sottolineato sui social quanto sia importante preservare Guafo per le future generazioni, facendo della tutela ambientale una sua priorità concreta.

Un ecosistema unico e una biodiversità insostituibile

L’isola di Guafo si estende su circa 197 chilometri quadrati e ospita numerose specie rare e a rischio di estinzione. Tra queste, la più importante è sicuramente la grande colonia riproduttiva di berte fuligginose, uccelli marini che compiono ogni anno migrazioni di oltre 64.000 chilometri dall’emisfero australe a quello settentrionale.

Non solo. Guafo è abitata anche da pinguini di Magellano, noti per il loro aspetto affascinante e per la loro importanza ecologica, e da lontre marine, specie particolarmente vulnerabile che necessita di habitat protetti per sopravvivere. Questi animali rendono l’isola un luogo di valore straordinario per la scienza e per la conservazione della fauna marina.

Il futuro di Guafo: verso un Parco Nazionale

Leonardo DiCaprio non si fermerà al solo acquisto privato. Il prossimo passo annunciato è quello di donare ufficialmente la proprietà al governo del Cile, affinché l’isola venga dichiarata Parco Nazionale. Questa mossa garantirebbe una tutela ancora più solida e duratura, assicurando che il territorio sia gestito in modo sostenibile e protetto dalle minacce umane.

La creazione di un Parco Nazionale su Guafo rappresenterebbe un importante traguardo per la conservazione ambientale in Cile, rafforzando l’impegno del Paese verso la salvaguardia degli ecosistemi più fragili e strategici.

Leonardo DiCaprio: un attore impegnato per la natura

Non è la prima volta che DiCaprio si impegna attivamente nella difesa del pianeta. L’attore, celebre per i suoi ruoli cinematografici ma anche per la sua attività di ambientalista, ha dedicato gran parte del suo tempo e delle sue risorse alla lotta contro il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità.

Attraverso la fondazione Rewild, promuove importanti progetti in tutto il mondo per proteggere habitat naturali e specie in pericolo.

L’acquisto dell’isola di Guafo si inserisce perfettamente in questo quadro, dimostrando come sia possibile usare la propria influenza e i propri mezzi per fare una grande differenza.