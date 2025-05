Dopo essere stato nei luoghi più remoti di Islanda e Scozia e sulla cima di una montagna in Svizzera, l'evento musicale più famoso d'Europa arriva in Italia

Fonte: Ufficio Stampa La masseria pugliese dove si terrà l'edizione italiana di Detour Discotheque

Avete mai immaginato di vivere negli Anni ’70, magari a New York, abbracciando quella scena disco fatta di liberazione, creatività e inclusività, lasciandovi andare semplicemente al ritmo della musica? Se la risposta è si, l’esperienza da non perdere quest’anno è una: Detour Discotheque. Si tratta di una serie di eventi musicali pop-up che negli ultimi anni hanno fatto parlare molto di sé per la loro capacità di unire location straordinarie, remote e particolari, a esperienze disco immersive ispirate agli Anni ’70.

Dopo essere stato organizzato in un fiordo remoto in Islanda, in una piccola isola in Scozia e su una cima montuosa in Svizzera, uno degli eventi migliori d’Europa arriva finalmente anche in Italia. La location scelta è una masseria del XVI secolo in Puglia dove potrete partecipare all’edizione speciale chiamata La Dolce Vita Disco, tra musica ed esperienze di viaggio autentiche a contatto con il territorio.

Detour Discotheque: la festa più cool d’Europa arriva in Italia

Riempite la valigia di outfit Anni ’70, tra top in crochet, abiti in lamé, bomber satinati e leggings effetto metallizzato e preparatevi a un viaggio in Puglia unico. Partecipando al party rétro più suggestivo d’Europa, Detour Discotheque, avrete la possibilità di vivere un’esperienza unica nel suo genere immersa tra quelli che vengono considerati i paesaggi pugliesi più belli, tra masserie e architetture barocche.

L’evento internazionale arriva per la prima volta in Italia, dal 19 al 21 settembre 2025, e potranno parteciparvi solo 300 persone. Come ha dichiarato il fondatore Jonny Ensall: “Dopo aver ballato tra fiordi, isole e montagne, siamo entusiasti di portare Detour Discotheque in Italia, in particolare tra il calore e la bellezza della Puglia. L’edizione di quest’anno celebra lo spirito delle comunità locali e quello del nostro pubblico internazionale amante della disco. Connettiamo il fascino rurale pugliese con l’euforia inclusiva delle nostre feste.”

Fonte: Ufficio Stampa

La location italiana di Detour Discotheque

L’evento si terrà a metà settembre, quale modo migliore di salutare l’estate se non ballando in una splendida masseria pugliese e scoprendo il territorio partecipando a esperienza uniche? Per l’edizione italiana di Detour Discotheque, infatti, è stata scelta una masseria fortificata del XVI secolo nei pressi di Lecce, immersa in cinque ettari di terreno. Si tratta di un luogo dal fascino unico dov’è presente anche un ristorante tradizionale, una discoteca ricavata sotto antichi archi in pietra, una pagoda a bordo piscina decorata con sfere specchiate e una delle piscine più grandi del Sud Italia, circondata da palme.

Oltre all’evento in sé, Detour Discotheque propone tutta una serie di attività per conoscere il territorio, alcune incluse nel biglietto d’ingresso, altre da prenotare a parte. Tra queste ci sono i laboratori di pasta fresca per cimentarsi nella preparazione delle specialità pugliesi più amate, da provare anche in occasione di degustazioni e banchetti e visite guidate per scoprire il centro storico di Lecce. Non mancheranno anche eventi legati alla musica e talk dedicati al mondo dei vinili.