iStock La famosa discoteca pop-up torna in Italia tra i Sassi di Matera

L’incontro tra l’estetica del passato e le espressioni della modernità non è una dinamica inedita, ma un percorso già tracciato da grandi eventi che hanno fatto scuola (e acceso dibattiti): si pensi alla monumentale sfilata di alta moda di Dolce & Gabbana tra le colonne del Tempio della Concordia ad Agrigento, o all’esibizione (senza pubblico) dei Pink Floyd all’Anfiteatro Romano di Pompei per girare un film-concerto.

Tuttavia, esistono anche dei progetti capaci di spostare il confine della percezione pubblica ancora più in là, oltre i soliti canoni della fruizione museale. È il caso di Detour Discotheque, la discoteca pop-up più celebre d’Europa che, dopo le vette svizzere e i fiordi islandesi, approda nel settembre 2026 alla Fondazione Le Monacelle, Patrimonio UNESCO a Matera. Si tratta di un complesso di eccezionale valore: un ex convento di clausura del XVI secolo, caratterizzato da un labirinto di ambienti scavati nella roccia, chiostri silenziosi e giardini pensili che si affacciano sulla gravina.

La notizia apre anche a una riflessione: è possibile trasformare un luogo nato per la clausura in una pista da ballo senza che il valore storico del sito diventi una semplice scenografia di lusso? Proprio su questo punto, anche voi potete dire la vostra nel sondaggio a fine articolo, rispondendo alla domanda se sia giusto, secondo voi, usare i siti storici come discoteche o no.

La nuova tappa italiana di Detour Discotheque

Il nuovo appuntamento, chiamato “La Dolce Vita Disco: Part II”, si terrà dall’11 al 13 settembre e promette di essere molto più di una semplice festa. Il programma di Detour Discotheque, già atterrato in Italia l’anno scorso in una masseria in Puglia, riflette la volontà di creare un’esperienza immersiva, alternando momenti di clubbing a sessioni di approfondimento: sono previsti talk sulle origini della musica disco, lezioni di cucina locale, esplorazioni guidate della città e momenti di relax.

La colonna sonora sarà curata da nomi di rilievo della scena internazionale e italiana, tra cui spiccano la londinese Sunni D, la DJ e speaker radiofonica Claudia C e l’emergente disco-funk Kashmere. Il sabato sera culminerà in un grande banchetto conviviale, unendo l’estetica delle mirror ball alla tradizione del territorio.

Nuove forme di fruizione per i beni Patrimonio UNESCO

La sfida di portare un evento pop-up in un sito UNESCO risiede nel trovare un equilibrio tra conservazione e fruizione. Va sottolineato che l’ex convento, sotto il nome di Fondazione Le Monacelle, parte integrante dei Sassi di Matera, che nel loro insieme sono stati dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1993, non è nuova alla contaminazione: il complesso è già un centro pulsante che ospita regolarmente mostre d’arte e rassegne culturali.

Tuttavia, il passaggio dalla funzione espositiva a quella del clubbing internazionale pone un interrogativo sulla natura stessa della valorizzazione. Se il concetto di “patrimonio vivente” suggerisce che i siti storici debbano restare parte attiva della vita contemporanea, resta da capire se esistano confini ideali tra le diverse forme di espressione o se ogni spazio possa diventare una location per l’intrattenimento d’avanguardia. L’evento di settembre sarà un caso studio interessante per osservare come si evolve il rapporto tra i grandi eventi privati e i beni tutelati dall’umanità.