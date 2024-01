La discoteca più alta d’Europa sta per essere inaugurata: ecco dove

Nel cuore delle Alpi svizzere, Detour Discotheque si staglia come l'evento più atteso dell'anno, un viaggio musicale indimenticabile per ballare sotto le stelle

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: detourdisco Detour Discotheque, Alpi Svizzere

A pochi passi dall’Italia, si trova un Paese che sembra uscito da una favola, un luogo incantato che affascina in ogni stagione dell’anno. Ma è con l’arrivo della primavera che indossa il suo abito più bello, trasformandosi in un quadro vivente di colori vibranti e una natura rigogliosa: è la Svizzera, un vero paradiso tutto da scoprire.

Quest’anno, il suo fascino senza tempo è stato riconosciuto anche dalla rinomata rivista britannica di viaggi, Time Out, che l’ha inserita tra le esperienze imperdibili del 2024. Ma cosa rende così speciale la Svizzera quest’anno?

Dal 10 al 12 maggio, preparati a vivere un’esperienza straordinaria con l’apertura di Detour Discotheque, la discoteca itinerante più alta d’Europa. Un incredibile viaggio musicale a 3000 metri di altitudine, circondato da un panorama mozzafiato.

Per raggiungere questa destinazione straordinaria, serviranno ben quattro funivie, che ti porteranno fino al cuore delle montagne svizzere. Ma attenzione, l’evento è esclusivo e i posti sono strettamente limitati. Quindi, se vuoi assicurarti un posto in questo paradiso alpino, ti consigliamo di prenotare il tuo biglietto il prima possibile.

Detour Discotheque: un’esperienza glamour tra le Alpi svizzere

Fonte: detourdisco

Quest’anno, per un solo fine settimana, la vetta della catena montuosa di Schilthorn si trasformerà in una discoteca pop-up, inondando l’ambiente alpino con un’onda di energia, musica e lustrini. Un’esperienza imperdibile che promette di fondere la bellezza selvaggia e imponente del paesaggio con l’entusiasmo vibrante e la vivacità di una fiesta notturna.

Dopo aver illuminato i Westfjords d’Islanda nel 2022 e le Inner Hebrides in Scozia nel 2023, l’evento è già acclamato come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Tra le location protagoniste ci sarà il Piz Gloria, un affascinante ristorante rotante situato a 2.970 metri sopra il livello del mare, che offre una vista senza pari sul panorama alpino. Gli ospiti avranno anche l’opportunità di soggiornare nei caratteristici villaggi montuosi di Lauterbrunnen e Mürren, dove potranno respirare la vera atmosfera svizzera e godere della tranquillità di questi luoghi incantevoli.

Detour Discotheque: la discoteca più alta d’Europa

L’inizio dei festeggiamenti è già fissato per venerdì 10 maggio sulla terrazza della stazione di Birg, dove si potrà godere di una spettacolare vista sulle maestose montagne Eiger, Mönch e Jungfrau.

Sabato 11 maggio, invece, il cuore pulsante dell’evento sarà il Piz Gloria, dal quale sarà possibile ammirare un panorama più unico che raro sulle maestose Alpi svizzere, ballando fino all’alba. Non solo musica e danza, ma anche un’occasione per immergersi nella cultura locale. Potrai infatti degustare la cucina svizzera tradizionale, assaporando piatti autentici come la fonduta e il rösti, preparati con ingredienti freschi e locali.

Infine, domenica 12 maggio, la location sarà la Trinkhalle, una sala tradizionale incastonata nelle splendide terre di Interlaken, un finale perfetto per un weekend indimenticabile all’insegna della musica e del divertimento.

Detour Discotheque unisce l’atmosfera glamour e il senso di comunità delle discoteche originali degli anni ’70 a viaggi epici in luoghi incredibili, creando un’esperienza come nessun’altra che sta rapidamente guadagnando popolarità e attirando un pubblico sempre più ampio.

Quindi, preparati a scoprire la Svizzera come non l’hai mai vista prima. Un’esperienza incredibile ti aspetta, pronta a regalarti momenti che porterai nel cuore per sempre.