La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock L'Italia è il Paese più desiderato d'Europa

Un connubio irresistibile di storia, arte, enogastronomia e paesaggi mozzafiato: sono questi gli ingredienti che, ancora una volta, hanno incoronato l’Italia come il Paese più desiderato d’Europa per i viaggiatori e lettori del magazine Wanderlust. La ventiquattresima edizione dei prestigiosi Wanderlust Reader Travel Awards 2025, infatti, ha confermato il nostro Paese sul gradino più alto del podio, sottolineando un fascino che resiste in modo inossidabile al tempo e alle nuove tendenze.

Nelle altre categorie, invece, spiccano tra le tante destinazioni Giappone, Buenos Aires e Istanbul.

L’Italia è il Paese più desiderato per il secondo anno consecutivo

Il premio come Destinazione più desiderata d’Europa è andato all’Italia per il secondo anno consecutivo, un risultato che dimostra l’amore dei lettori di Wanderlust per il nostro Paese. A incantare i viaggiatori è il mix di paesaggi mozzafiato, ricche tradizioni culinarie ed esperienze culturali indimenticabili. È una destinazione che non si limita a soddisfare le aspettative, ma le supera a ogni visita, offrendo infinite opportunità che vanno ben oltre le rotte più battute.

Dalla maestosità delle Dolomiti alle coste della Puglia, fino ai vigneti del Piemonte, la sua capacità di offrire sia grandi classici che perle emergenti la rende una scelta sempre attuale per chi cerca un viaggio che sia, al tempo stesso, profondamente rilassante ed emozionalmente ricco.

Le altre mete premiate

Oltre al trionfo italiano, gli Wanderlust Reader Travel Awards 2025 hanno celebrato altre destinazioni imperdibili in diverse categorie, delineando la mappa dei desideri dei viaggiatori globali.

Il titolo di Most Desirable Country (World) è in Asia, con il Giappone che ha conquistato l’oro per la prima volta in oltre un decennio. La sua vittoria riflette una crescente curiosità per un Giappone meno noto, che spazia dalle isole remote di Okinawa ai santuari di montagna di Nagano.

Per quanto riguarda le aree urbane, la categoria Most Desirable City (World) ha visto il successo a sorpresa di Buenos Aires. La capitale argentina è stata celebrata per la prima volta grazie alla sua vibrante scena creativa, la cultura dei caffè e la rinascita del tango. In Europa, invece, la città più desiderata è risultata Istanbul, che dopo l’argento dello scorso anno ha conquistato l’oro come Most Desirable City (Europe), dove viene premiato il mix unico di storia, culture e modernità.

Tra le isole, il titolo di Most Desirable Island (World) è andato alle Isole Galápagos, emblema della biodiversità e dell’ecoturismo. L’Irlanda, invece, si è riaffermata come la Most Desirable Island (Europe). Si nota un crescente interesse per le destinazioni meno convenzionali, come l’Albania, riconosciuta come Most Desirable Emerging Destination.

Infine, per le categorie tematiche, la Grecia ha conquistato l’oro come Most Desirable Destination for Culture & Heritage, mentre il Sudafrica ha trionfato per la Nature & Wildlife.

Menzione speciale va a Dubrovnik, che, oltre ad aver conquistato l’argento nella classifica delle città europee, ha ricevuto uno Special Award per le sue iniziative volte a gestire il turismo in modo responsabile e a contrastare l’eccessivo afflusso, dimostrando che la conservazione del patrimonio e il turismo sostenibile possono coesistere.