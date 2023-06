Amanti del design e dell’arredamento: non perdetevi questo museo

Fonte: Ufficio Stampa Ikea Svezia, l'esterno dell'Ikea Museum storico primo negozio del brand

Da 80 anni nelle case di tantissime persone di tutto il mondo, con pezzi di design e arredamento che, nel tempo, sono diventati veri e propri complementi cult: stiamo parlando di Ikea, marchio fondato in Svezia nel 1943, che coniuga le linee essenziali dell’arredamento nordico, con le ultime tendenze per la casa e le tante anime che può esprimere lo spazio domestico.

E, per gli amanti del design e dell’arredamento, che stanno programmando una vacanza in Svezia, c’è un’interessante novità. All’interno dell’Ikea Museum, infatti, sono state allestite due nuove aree espositive che sono un vero e proprio viaggio all’interno della storia del brand.

La struttura è stata aperta nel 2016 e ospita la mostra permanente intitolata La storia di Ikea: passato, presente e futuro, i due nuovi spazi, realizzati per gli 80 anni del marchio, sono: Ikea Through the Ages e Hej Ingvar!.

Il museo che racconta la storia di Ikea: dove si trova e perché è imperdibile

Difficile entrare in una casa e non trovare almeno un pezzo Ikea, perché nei suoi 80 anni di storia il brand ha dato vita a complementi di arredamento e mobili davvero iconici. Difficile, anche, per chi ama il design non conoscere questo marchio che è partito dalla Svezia per poi prendere piede in tutto il mondo.

Se si sta programmando una vacanza in Svezia, e si vuole approfondire la storia del brand, allora bisogna segnare in agenda l’apertura di due nuovi spazi espostivi all’interno dell’Ikea Museum che si trova ad Älmhult. Si tratta di una tappa imperdibile per una vacanza nella zona, perché si trova all’interno dell’edificio originale del primo negozio, la cui apertura è datata 1958.

Uno spazio che trasuda la storia del marchio, all’interno del quale ammirare la mostra suddivisa in quattro aree tematiche: Le nostre origini, Design democratico, Hej Ingvar! e Ikea Through the Age. Le ultime due sono state predisposte proprio per celebrare gli 80 anni di Ikea. All’interno della struttura vi sono anche un negozio e un ristorante.

Fonte: Ufficio Stampa Ikea

I due allestimenti per celebrare gli 80 anni del brand

Ottant’anni e non sentirli. Era il 1943 quando Ingvar Kamprad iniziò a vendere penne e fiammiferi nella regione dello Småland, che si trova nel sud della Svezia. Da allora, come si suole dire, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, dato che oggi Ikea è un marchio conosciuto a livello globale. E visitare l’allestimento Ikea Through the Ages è come intraprendere un viaggio alla scoperta della sua storia, mostrando come si sia trasformata nel tempo, influenzando e lasciandosi influenzare.

“La maggior parte delle persone è entrata in contatto con Ikea nel corso della vita” – ha spiegato Mats Nilsson, curatore della mostra – “Molti di noi, fin dall’infanzia, sono cresciuti con i mobili, i tessili, le lampade e tanti altri articoli d’arredamento di Ikea. Poter rappresentare una piccola parte di questa realtà, accanto agli alti e ai bassi dello sviluppo dell’azienda, è stata un’esperienza straordinariamente formativa e piacevole. Speriamo e crediamo che la maggior parte dei visitatori riconosceranno tanti prodotti e forse troveranno anche qualche sorpresa qua e là”.

L’uomo dietro a Ikea ha un nome e un cognome: si tratta di Ingvar Kamprad e la seconda esposizione è dedicata proprio a lui e alla sua vita, grazie a una serie di interviste inedite a ex dipendenti, persone che hanno fatto parte della storia del marchio e amici. “Con questa mostra abbiamo scelto di raccontare Ingvar Kamprad e il suo modo deciso e non convenzionale di fare business e dirigere l’azienda – ha spiegato Anna Sandberg Falk, curatrice della mostra – “Oltre all’impegno e al coraggio, Kamprad ha sempre dimostrato grande attenzione per le persone attorno a lui. Vogliamo enfatizzare la personalità, la creatività e la forza trainante che hanno posto le basi per la creazione della principale azienda di arredamento del mondo”.

Il secondo allestimento si intitola Hej Ingvar!. Entrambi sono aperti al pubblico a partire dal 15 giugno. Ed è anche una buona occasione per visitare Älmhult ed immergersi nell’atmosfera svedese e di uno dei suoi brand più noti in tutto il mondo.