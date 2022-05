Da sempre, è la meta più amata dai vip in Italia

Il suo fascino di borgo pittoresco, dalle case color pastello che incorniciano una delle baie più belle d’Italia risale già a molti secoli fa. Sì, perché, questo luogo d’incanto non è mai cambiato negli anni.

È rimasto tale e quale al borgo di pescatori di un tempo, incastonato in pochi metri quadrati tra il porticciolo e i monti a ridosso del paese a picco sul mare. Sono mutate solo le attività commerciali: al posto delle piccole botteghe artigiane, dove si ricucivano le reti da pesca, si vendeva il pescato appena preso e dove le donne dai monti portavano giù frutta e verdura oggi ci sono costosissime boutique di lusso ed eleganti ristoranti.

Portofino, meta vip

Samo a Portofino, nel Golfo del Tigullio, sulla Riviera ligure, un angolo incantato che continua ad affascinare. E sono soprattutto vip e celebrity d’oltreoceano che affollano la sua celebre piazzetta, eletta qualche anno fa “Locale storico d’Italia”, gli stretti vicoli e i tavolini dei bar.

Nozze e “celeb”

Questo borgo regala così tanti scorci romantici da essere tra le location predilette dei matrimoni celebri. L’ultimo celebrato in ordine di data è stato quello di Kourtney Mary Kardashian, celebre personaggio televisivo statunitense divenuto famoso per il reality “Al passo con i Kardashian” con protagonista tutta la famiglia, e il produttore discografico Travis Barker. La coppia ha scelto Portofino per dichiararsi amore eterno (con la speranza che questa sia la volta buona, essendo già la terza). Presente alle nozze tutto il clan Kardashian, mamma, sorelle, nipoti e naturalmente anche tanti amici vip.

Meta social

Negli stessi giorni, a far girare sui social le immagini di Portofino, con il suo cielo e mare blu, è stata anche un’altra celebre coppia: i Ferragnez. L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il marito Fedez si sono infatti regalati un weekend d’amore – lasciando i figli Leo e Vittoria a casa con i nonni – nella cornice romantica di Portofino, alloggiando in uno degli alberghi da loro preferito, il Belmond Splendido, che ha una bellissima terrazza panoramica proprio sul golfo.

Post e story vista Portofino, a colazione, pranzo e cena. Tour in Vespa brandizzata Christian Dior messa a disposizione degli ospiti dall’hotel, tappa a San Fruttuoso in barca – non sulla micro-spiaggia in mezzo alla folla, naturalmente, ma dalla terrazza dell’unico ristorante che si trova nella piccola frazione, un fine settimana di lusso in uno degli angoli più incantevoli d’Italia.

Scoperta dai turisti stranieri

Agli inizi del 1900, sono stati dapprima i britannici e poi i tedeschi a scoprire che Portofino, da piccolo borgo marinaro, poteva diventare un’eccellente meta delle vacanze. Oggi, questo borgo – che conta ancora oggi meno di 400 abitanti effettivi, mentre si arriva a migliaia di ospiti con i turisti – insieme ai suoi dintorni sono un’importante meta turistica, soprattutto per gli stranieri, che considerano questa località una delle più gradevoli del Mar Mediterraneo.

Portofino e dintorni

Il territorio è, infatti, compreso nel Parco naturale regionale di Portofino, con ben 80 chilometri di itinerari nell’entroterra e lungo la costa (tra i più suggestivi, quello che porta all’Eremo Niasca e quello che arriva a San Fruttuoso, con la sua abbazia che è un bene del FAI), e nell’Area naturale marina protetta Portofino, un’area sommersa fatta di posidonie e di coralli intorno ai quali si è formato un habitat eccezionale.