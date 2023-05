Come funziona la richiesta di un prestito per viaggi e vacanze per partire senza pensieri?

Ognuno di noi ha sognato di fare un viaggio in un determinato luogo ma, per svariati motivi, non è mai riuscito a realizzare questo desiderio. Se una delle problematiche che hanno impedito la realizzazione di questo desiderio è il budget, c’è un’ottima notizia: ora è possibile richiedere un prestito per viaggiare verso le mete che preferite, ma soprattutto nel completo relax e senza preoccuparsi di niente.

Come richiedere un prestito per viaggiare

Prima di raccontarvi come si fa a richiedere un prestito per viaggiare dobbiamo fare una necessaria premessa: i timori relativi al budget li potrete davvero lasciare a casa perché si può richiedere un finanziamento che è in grado di coprire anche il 100% del viaggio e del soggiorno.

Ma a chi rivolgersi? Santander Consumer Bank, parte di uno dei più grandi gruppi finanziari, nel mondo sfoggia un ventaglio di prodotti attraverso cui migliaia di persone possono spostarsi dove, come e quando vogliono.

La prima cosa che dovete fare, se anche voi come tanti altri viaggiatori, avete deciso di farvi un regalo e richiedere un prestito per viaggiare, è stabilire la meta, dopodiché procedere con la richiesta della somma che vi serve per raggiungerla.

No, non c’è bisogno di spostarsi: Santander Consumer Bank, infatti, oltre a dare la possibilità di richiedere il prestito direttamente in filiale, ha messo a disposizione del viaggiatore diverse opportunità per richiedere un finanziamento:

al telefono con il supporto e l’assistenza di un operatore qualificato che vi seguirà dalla preventivazione fino alla firma digitale del contratto (in settimana dalle 9:00 alle 21:00 e il sabato mattina dalle 9:00 alle 13:00.);

sul sito della Banca. Ottima scelta per chi ha le idee chiare poiché si può concludere il tutto in autonomia (disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7).

Il tempo necessario per completare l’operazione è di pochi minuti e riuscirete a richiedere un finanziamento che va dai 1.500 ai 30.000 euro. La richiesta verrà valutata dalla Banca e riceverete l’esito via e-mail.

I requisiti da rispettare

Per richiedere un finanziamento per viaggiare è necessario essere maggiorenni. Possono richiedere questo prestito sia i dipendenti che i lavoratori autonomi e i pensionati presentando alcuni documenti:

Documento di riconoscimento

Codice fiscale

IBAN (che non sia di una carta prepagata)

Ultima busta paga o cedolino della pensione.

Se il vostro dubbio a questo punto riguarda il fatto di dover avere un conto con Santander Consumer Bank o di doverne aprire uno per richiedere il prestito, la risposta è no: non serve assolutamente averlo o aprirlo.

Per il resto sta a voi analizzare le varie combinazioni rata/durata e scegliere quella che meglio si adatta alle vostre esigenze. È importante, poi, tenere in considerazione TAEG e TAN: il valore di questi due parametri è fondamentale per il calcolo degli interessi del prestito e del costo totale del credito.

Andando più nel dettaglio, il primo definisce il costo totale del prestito insieme ad alcune spese accessorie, il secondo è invece un valore percentuale su base annua che specifica gli interessi relativi al prestito.

Perché richiedere un prestito per viaggiare

Con un prestito ci possiamo togliere degli sfizi veri e propri. Attenzione, questo non vuol dire che nella vita di tutti i giorni non possiamo farlo, significa semplicemente che ottenendo un finanziamento per viaggiare abbiamo maggiore libertà, e quindi meno pensieri, un modo per godersi le mete da sempre desiderate.

Facciamo degli esempi pratici: vorreste soggiornare in un hotel di lusso? Con un finanziamento potrete farlo senza pensieri. Durante la vostra vacanza gradireste provare un paio di ristoranti stellati perché anche lo stomaco e le papille gustative meritano di essere coccolate? Anche questo potrete tranquillamente farlo.

Un prestito aiuta a realizzare alcuni dei nostri desideri. È sufficiente informarsi e affidarsi a degli istituti di credito. Per il resto fate la valigia e partite per la meta dei vostri sogni.