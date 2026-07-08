Elette le città più vivibili al mondo, dove la qualità della vita è davvero al top: la nuova classifica

C'è una città che batte (di nuovo) tutte le altre quando si parla di vivibilità: ecco le mete incoronate nel nuovo Global Liveability Index 2026

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Elette le città più vivibili al mondo, dove la qualità della vita è davvero al top: la nuova classifica
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Il porto antico di Nyhavn nel cuore di Copenhagen

Ci sono città che sanno garantire una qualità della vita superiore rispetto ad altre, conquistando coloro che le vivono o che vorrebbero trasferirsi per cambiare vita oppure chi cerca mete di viaggio speciali da esplorare. Sono tanti i fattori che contribuiscono a renderle più apprezzabili: dalla criminalità alla facilità di spostarsi con i trasporti pubblici, dalla presenza di ampi spazi verdi alle atmosfere che si respirano e i luoghi dedicati alla cultura.

Ad analizzare questi e altri fattori è l’annuale classifica globale EIU Global Liveability Index 2026 pubblicata da The Economist Intelligence Unit, che incorona le città più vivibili del mondo del 2026 tra le 173 prese in considerazione. Per farlo si è basata su 30 indicatori che valutano le sfide della vita quotidiana, suddivisi in 5 macro-categorie: stabilità (25%), che considera criminalità, terrorismo e rischio di conflitti; assistenza sanitaria (20%), basata sulla qualità e disponibilità dei servizi e sull’accesso ai farmaci; cultura e ambiente (25%), che tiene conto di clima, corruzione, censura e offerta culturale; istruzione (10%), valutata in base alla qualità e disponibilità dei servizi educativi, e infrastrutture (20%), che comprende rete stradale, trasporti pubblici, collegamenti internazionali, abitazioni e servizi essenziali come acqua, energia e telecomunicazioni.

Ecco quali sono le città più vivibili al mondo nel 2026.

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