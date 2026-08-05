Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Tra le Città più amate dai viaggiatori nel 2026 vince New York

Non è soltanto il numero di turisti a determinare il fascino di una destinazione. A contare sono anche la sua capacità di farsi ricordare, le emozioni che suscita e la probabilità che i visitatori ne parlino positivamente o la consiglino ad altre persone.

È questo il principio alla base del 2026 Global Tourism City Attractiveness Index, la ricerca internazionale realizzata da Yanolja Research insieme al CHRIBA Institute della Purdue University, negli Stati Uniti, e all’H&T Analytics Center della Kyung Hee University di Seul.

Lo studio ha preso in considerazione 419 parole chiave divise tra paesaggio, cultura e storia, analizzando conversazioni sui social in 14 lingue e relative a 200 città del mondo per stilare questa top 10. Un approccio nuovo che vuole capire cosa ogni destinazione lascia davvero nei visitatori e come ne parlano dopo averla vista.

New York è la città più attraente del 2026

A conquistare il primo posto della classifica generale è New York. La metropoli statunitense ha superato destinazioni tradizionalmente associate al romanticismo, alla bellezza e al turismo culturale, come Parigi, Kyoto e Roma. Secondo la ricerca, il successo di New York deriva da una combinazione particolarmente efficace tra visibilità internazionale e giudizi positivi dei visitatori. La città è infatti una delle destinazioni più riconoscibili al mondo, ma riesce anche a trasformare questa notorietà in esperienze considerate coinvolgenti, memorabili e facilmente condivisibili. I fantastici musei, gli spettacoli di Broadway e i celebri quartieri multiculturali insieme all’iconico skyline hanno fatto sì che la metropoli raggiungesse il vertice.

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Roma è la città italiana presente nella top 10

Roma è l’unica destinazione italiana nella top ten mondiale e si piazza al settimo posto. Un risultato che conferma il peso internazionale della Capitale, ancora tra le città europee più capaci di attirare visitatori. A fare la differenza restano i suoi luoghi simbolo: il Colosseo, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi, il Pantheon. Ma Roma non vive soltanto di monumenti. Contano anche i quartieri, le piazze, la cucina e quel modo tutto romano di tenere insieme storia e vita quotidiana.

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La classifica delle città più attraenti del mondo

Alle spalle di New York si trova Parigi, prima tra le destinazioni europee. La capitale francese occupa il secondo posto sia nella classifica generale sia in quella relativa alla notorietà globale. Sul terzo gradino del podio compare invece Osaka, seguita da Kyoto e Seul. Il risultato conferma la crescita delle destinazioni asiatiche, particolarmente apprezzate per la qualità delle esperienze e per le emozioni positive suscitate nei viaggiatori. Gli Stati Uniti svettano con 16 città americane nella top 50: oltre alla prima classificata si fanno notare Chicago, Los Angeles, Miami e San Francisco. Segue per popolarità l’Asia che, oltre alle 2 mete nella top 10 propone nella top 50 Okinawa, Tokyo, Nagoya e Yokohama tra le prime cinquanta.

La top 10 del 2026 Global Tourism City Attractiveness Index è la seguente: