La libreria più bella del mondo è un “vortice” di sapere

Non considerateci folli se la meta del nostro viaggio è una una libreria, perché sono quelli gli edifici che custodiscono il tesoro più prezioso di sempre: il sapere della nostra umanità. Ci sono quelle antiche e storiche, simboli delle città che conosciamo, ci sono quelle che assumono le linee eteree di un paradiso inventato, ci sono quelle che vengono sapientemente reinventate e quelle che sono bizzarre, contemporanee ma estremamente suggestive.

Ed è proprio in questa ultima categoria che rientra la stravagante libreria Zhongshuge inaugurata a Shenzhen, in Cina. Per gli amanti dei libri, forse, questo nome non suonerà nuovo dato che la catena di bookstore è assai celebre per i suoi locali affascinanti e suggestivi.

Ed è proprio lei che di recente ha inaugurato un nuovo store che entra di diritto nella classifica delle librerie più belle del mondo. Un vero e proprio vortice di sapere che si manifesta nella sua forma più concreta davanti agli occhi dei divoratori di libri che entrano all’interno dell’edificio.

La libreria progettata da Li Xiang, studio di architettura di Shanghai, ospita una gigantesca spirale che si snoda all’interno di tutto il negozio offrendo uno sbalorditivo effetto ottico. Questa particolare scultura ricorda una scala a chiocciola posta in orizzontale, ma al posto dei gradini ci sono gli scaffali che ospitano centinaia e centinaia di testi di ogni genere ed epoca.

L’obiettivo è presto detto: quello di creare un luogo artistico e funzionale all’interno del quale i lettori possono perdersi e immergersi prima di acquistare i loro titoli preferiti.

Ovviamente la scelta di questa spirale non è fatta a caso o per mera vanità visiva. Lo scopo è proprio quello di trasportare le persone in un vortice infinito di sapere che non si esaurisce nell’acquisto dei libri, ma che si trasforma in una vera e propria esperienza visiva destinata a non finire mai.

Sotto la spirale, infatti, le persone possono sedersi e sfogliare le pagine dei libri che intendono acquistare lasciandosi suggestionare e ispirare da un’atmosfera tanto surreale quanto accogliente.

Quel senso di piacevole smarrimento, all’interno di tutto il sapere di cui è custode l’umanità, continua poi nei dettagli di arredamento, come quelle superfici riflettenti che accentuano le illusioni ottiche e in quella zona dedicata ai più piccoli, dove i libri, questa volta, si trasformano in una giostra dal quale nessuno scenderebbe mai.