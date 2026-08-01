La classifica rivela quali sono le metropoli più innovative del pianeta: sul podio dominano le città estere e le italiane restano lontane dalla top 20

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Londra, incoronata la più intelligente del mondo nel 2026

Quando scegliamo la destinazione del prossimo viaggio, pensiamo spesso ai monumenti, alla storia, alla cucina tradizionale o ai paesaggi in cui è immersa. Ma c’è un aspetto che rende l’esperienza ancora più piacevole e che spesso scopriamo solo una volta arrivati, ovvero quanto una città sia “intelligente“. Trasporti efficienti, servizi digitali, connessioni veloci, sicurezza e una gestione innovativa degli spazi, anche e soprattutto grazie all’avvento delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale, possono fare davvero la differenza per i residenti, per coloro che vorranno trasferirsi e per chi esplora la città con gli occhi di un viaggiatore.

Proprio per questo il colosso della consulenza Boston Consulting Group (BCG) ha stilato il suo primo Intelligent Cities Index, che valuta 61 delle più grandi città del mondo svelando la classifica di quelle più intelligenti, che stanno investendo di più in tecnologia, sostenibilità, infrastrutture e qualità della vita migliorando concretamente l’esperienza di chi le vive e di chi le visita. C’è un dato che salta subito all’occhio: tra le prime 20 classificate non compare nessuna città italiana.

Londra è la città più smart

A conquistare il primo posto della graduatoria, secondo l’Intelligent Cities Index 2026, è Londra, premiata come città più intelligente del mondo grazie alla capacità di trasformare innovazione e IA in servizi concreti per cittadini e visitatori. Secondo il report della BCG, la capitale britannica eccelle nella qualità delle infrastrutture digitali, nell’utilizzo dell’AI per migliorare i servizi pubblici e nella collaborazione tra istituzioni, università e imprese tecnologiche.

Il risultato non dipende soltanto dall’adozione di nuove tecnologie, ma soprattutto dalla loro applicazione nella vita quotidiana. Trasporti pubblici sempre più efficienti, informazioni in tempo reale, servizi digitalizzati, gestione intelligente del traffico e una crescente attenzione alla sostenibilità rendono Londra una città in cui muoversi è più semplice anche per chi la visita per pochi giorni.

La top 20 delle città più intelligenti del mondo

Il nuovo report evidenzia come le città ai primi posti della classifica non si limitino a sperimentare le nuove tecnologie come l’IA, ma le utilizzino per affrontare alcune delle principali sfide urbane: dalla mobilità alla sicurezza, fino alla gestione dei grandi eventi e dei flussi turistici. Un approccio che permette di migliorare la qualità della vita dei residenti e, allo stesso tempo, di offrire un’esperienza più fluida ai milioni di viaggiatori che ogni giorno scelgono queste speciali destinazioni.

Questa la classifica delle prime 20 città più intelligenti del mondo:

Londra (Regno Unito); Dubai (Emirati Arabi Uniti); New York (Stati Uniti); Washington D.C. (Stati Uniti); Amsterdam (Paesi Bassi); Copenhagen (Danimarca); Singapore; Seul (Corea del Sud); Monaco di Baviera (Germania); Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti); Parigi (Francia); Pechino (Cina); Zurigo (Svizzera); Shenzhen (Cina); Sydney (Australia); Berlino (Germania); Oslo (Norvegia); Tokyo (Giappone); Stoccolma (Svezia); Helsinki (Finlandia).

Nell’Intelligent Cities Index 2026 compaiono anche le italiane Roma e Milano, uniche rappresentanti del nostro Paese, ma restano fuori dalla top 20: la Capitale si piazza al 40° posto, seguita dal capoluogo lombardo al 41°. Un risultato che evidenzia come il percorso verso città sempre più intelligenti e digitali sia già iniziato, ma che ci sia ancora strada da fare per raggiungere i modelli più avanzati a livello internazionale.