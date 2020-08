Alamo Square l’immagine da cartolina più popolare di San Francisco

editato in: da

Si chiama Alamo Square il quartiere più popolare di San Francisco e non è un caso che sia così famoso perché visitandolo, sembra proprio di vivere in una cartolina. La zona più bella in assoluto è quella di Stainer Street, una strada a est del quartiere, popolata di case in stile vittoriano dai colori accesi che prendono il nome di “The Painted Ladies” o “PostcardRow”, la fila da cartolina, protagonista di tante cartoline e immagini della città.

Si tratta di edifici unici nel loro genere, che hanno contribuito a rendere la città della California oltremodo affascinante. Lo stile architettonico vittoriano rivisitato in chiave pop grazie all’utilizzo di colori vivaci è una meraviglia per gli occhi.

La bizzarra combinazione cromatica la si deve all’artista Butch Kardum che nel 1963 cominciò a dipingere di colori vivaci la sua casa vittoriana. Inizialmente non fu apprezzata proprio a causa di quelle tonalità blu e verdi troppo accese ma poi, pian piano, numerose persone iniziarono a imitarlo tingendo le proprie case in modo simile.

E fu così che sempre più abitazioni di San Francisco si trasformarono in autentiche opere d’arte a cielo aperto. Per quanto riguarda l’architettura, queste case sono contraddistinte da un’impostazione simile con la tipica facciata asimmetrica, l’ingresso da un lato e una finestra sul lato opposto, un patio con scale.

Purtroppo, appartenendo a privati, le case non possono essere visitate ma solo ammirate dalla strada ma anche così lo spettacolo è unico e vale la pena visitare questo luogo anche solo per ammirarle dall’esterno e ovviamente per fotografarle.

Tant’è che, non a caso, diversi film le hanno viste protagoniste, basti pensare all’Uomo Bicentenario o all’Invasione degli Ultracorpi per non parlare di numerose serie tv.

Ovviamente il loro valore è molto elevato, in media si parla di 3 milioni e mezzo di dollari. D’altronde sono diventate il simbolo di questo quartiere e hanno contribuito con la loro originalità a rendere San Francisco una meta particolarmente accattivante e ambita. Vale la pena arrivare fin qui se non altro per poterle vedere dal vivo almeno una volta nella vita!