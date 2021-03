Alla scoperta della vivace città di Adelaide, in Australia

editato in: da

Adelaide è la capitale del South Australia, ossia lo stato più meridionale del continente. Ultimo baluardo prima dello sconfinato outback australiano, essa è situata in una posizione molto suggestiva, incastonata tra le acque cristalline dell’Oceano Indiano e le cime montuose delle Lofty Ranges. Sebbene non possa competere con le megalopoli di Sydney o Melbourne, Adelaide è la quinta città australiana per popolazione ed è una città vivace e piena di vitalità, che fa degli spazi verdi e della cultura raffinata i suoi punti di forza, per non parlare delle incredibili eccellenze enogastronomiche apprezzate in tutto il continente e nel resto del mondo per la loro qualità.

La città deve il suo nome alla regina Adelaide, moglie di Re Guglielmo IV d’Inghilterra, e fu fondata intorno alla seconda metà del 1800 dal colonnello William Light. Essa sorge lungo le rive sinuose del fiume Torrens ed è coronata tutt’intorno da un bellissimo anello verde, noto come Adelaide Parklands, composto da circa 30 meravigliosi parchi, i quali custodiscono una biodiversità unica nel suo genere tutta da scoprire. La storia della città è strettamente legata al suo passato coloniale: essa fu infatti fondata da coloni liberi, i quali scelsero di fare di Adelaide un luogo armonioso dove potersi insediare tranquillamente.

Fin dai suoi albori, i fondatori della città sancirono inoltre la libertà di culto, tant’è che oggi Adelaide è nota come la città delle chiese, con cappelle e cattedrali che ornano ogni angolo del paese. Questo spirito aperto e generoso si riflette tutt’oggi non solo nel motto cittadino “United for the common good” ossia “Uniti per il bene comune”, ma anche nell’atmosfera multietnica e multiculturale di Adelaide, che vanta una ricca scena artistica e culturale, dove tradizione ed innovazione si fondano alla perfezione.

Quali attrazioni vedere e cosa fare ad Adelaide

Ecco una breve guida di tutte le principali attrazioni del luogo e delle mete imperdibili nella capitale del South Australia.

Esplora il centro cittadino

Il Central Buisness District (CBD) è il centro urbano di Adelaide, sviluppato lungo le rive del fiume Torrens, esso è il cuore pulsante della vita cittadina, dove si concentrano le principali attività commerciali ed economiche. Il centro è a misura d’uomo, ed è possibile esplorarlo interamente a piedi, perdendosi tra i suoi affascinanti viali: si tratta di una zona vivace e movimentata ma mai troppo caotica, molto ben curata ed organizzata efficacemente anche dal punto di vista dei trasporti. Il CBD è inoltre arricchito da interessanti edifici storici, graziose piazze animate da mercatini artigianali, moderne vie dello shopping e rigogliosi giardini dove concedersi un momento di relax.

Il fiore all’occhiello della città sono soprattutto i suoi numerosissimi locali e ristoranti: il sud dell’Australia infatti è rinomato per le sue eccellenze gastronomiche e i suoi vini pregiati, ed ad Adelaide è possibile gustare del cibo delizioso, in particolar modo carni prelibate, pesce sopraffino e frutti di mare, ma anche squisiti formaggi e dolcissima frutta esotica. Gli australiani sono inoltre famosi per la loro passione per il caffè e Adelaide non fa eccezione: in giro per il centro potrai trovare molte torrefazioni e graziosi bar dove gustare questa gustosa bevanda in ogni sua forma.

Al calar del sole il CBD si anima e cambia volto per dare spazio ad una frizzante movida notturna. Passeggiando lungo le rive del fiume troverai tanti locali alla moda dove prendere un aperitivo ammirando le luci della città che si riflettono sull’acqua, e addentrandoti tra i vicoli cittadini potrai scovare esclusivi cocktail bar dove gustare drink e birra artigianale ballando al ritmo della musica dal vivo.

Fai shopping a Rundle Mall

Nell’East End di Adelaide si concentrano le principali vie dello shopping, in particolare Rundle Mall è la zona perfetta per dedicarsi alle compere: si tratta di una zona moderna e in rapida espansione che ospita raffinate boutique dei maggiori stilisti australiani come Gorman, Zimmermann e M.J. Bale, e altri specialty store che attirano gli amanti della moda. A Rundle Mall puoi trovare anche le più grandi catene commerciali, un vasto assortimento di articoli di design per la casa nella zona di Norwood Parade, e ricercati oggetti d’arte e antiquariato nei pressi di Magill Road.

Assaggia le delizie dell’Adelaide Central Market

Il Central Market è a tutti gli effetti una delle tappe imperdibili nel tour di Adelaide, una vera e propria istituzione per gli abitanti locali: si tratta di un gigantesco mercato coperto che ospita centinaia di bancarelle e rivenditori di prodotti a chilometro 0; aperto da circa 140 anni, esso è l’epicentro della scena enogastronomica della città. Qui potrai fare incetta di prelibati prodotti tipici e concederti un tour di degustazione alla scoperta dei sapori australiani.

Immergiti nella cultura australiana a North Terrace

North Terrace è la sede delle maggiori istituzioni culturali e artistiche di Adelaide: qui si trovano alcuni degli edifici più eleganti della città, nonché i principali musei e gallerie, teatri, biblioteche, auditorium e orti botanici che la rendono una delle città australiane più suggestive. La capitale del South Australia vanta un vastissimo background culturale, a partire dal suo museo più importante l‘Art Gallery of South Australia, che ospita un’ampia collezione di quasi 40000 pezzi di arte australiana, europea, nord americana e asiatica.

A pochi passi da quest’ultimo si trova anche il South Australian Museum: i musei sono entrambi gratuiti e vale davvero la pena fermarsi a visitarli per apprendere un po’ della millenaria cultura aborigena. Altre tappe imperdibili a North Terrace includono il Migration Museum, l’Austraian Aborigenal Cultures Gallery, la World Mammals Gallery e la State Library of South Australia, dove si tengono spesso interessanti esposizioni temporanee.

Ammira piante e fiori variopinti ai Botanic Gardens

A soli 20 minuti da North Terrace si trovano i giardini botanici, un vero e proprio vanto per la città che non puoi assolutamente perderti. Uno dei più bei parchi cittadini australiani, i Botanic Gardens di Adelaide sono un immenso polmone verde immerso nel cuore della città, che si estende per oltre 50 ettari ed ospita una moltitudine di piante e fiori dalla bellezza indimenticabile. Nel parco si trovano inoltre fontane, statue, installazioni ed opere architettoniche davvero interessanti.

Meritano una visita la Palm House, un meraviglioso palazzo di cristallo con la sua collezione di piante del Madagascar; il modernissimo Bicentennial Conservatory, costruito in onore del bicentenario della fondazione dell’Australia nel 1888, al cui interno troverai un vasto assortimento di piante provenienti dalle foresti pluviali dell’Australia, dell’Indonesia e della Papua Nuova Guinea; l’Amazon Waterlily Pavillon dalle preziose ninfee e il Rose Garden dai profumatissimi roseti; ma anche il Santos Museum of Economic Botany, il SA Water Mediterrean Garden e tantissimi altri.

Scopri la fauna locale al Cleland Wildlife Park

Se sei un amante della natura non puoi perderti il Cleland Wildlife Park: si tratta di un’area protetta situata ai piedi delle colline di Adelaide, appena fuori il centro cittadino, che dal 1967 si batte per la conservazione della fauna locale. Qui potrai ammirare da vicino alcune delle più maestose specie animali australiane, immerse nel loro habitat naturale: potrai prendere in braccio i koala, dare da mangiare a canguri e wallabies, coccolare i tenerissimi quokka, ammirare dingo e diavoli della Tasmania, ma anche moltissimi uccelli variopinti, emù e echidna.

Concediti una pausa in riva al mare tra le spiagge più belle del mondo

In nessun viaggio in Australia che si rispetti potrebbe mancare un tuffo nell’oceano, e ad Adelaide le spiagge si dispiegano lungo tutta la costa, da North Beach a Sellicks Beach: l’oceano è un passo dalla città e bastano poche fermate in autobus per raggiungerlo. Gleneg è una delle mete principali, con la sua sabbia bianchissima e la sua acqua cristallina; anche Henley Beach è molto gettonata, con mercatini, musica dal vivo e vivaci punti ristoro che costellano il lungomare. Se invece sei alla ricerca di una scarica di adrenalina cavalcando le onde, puoi recarti a Fleurieu Beach, amatissima dai surfisti.

Visita Adelaide Hills e scopri i segreti dei suoi vini pregiati

Per una visita ad Adelaide completa non può mancare un escursione alle Adelaide Hills, le rigogliose colline che dominano la città: esse sono situate nel territorio della Barossa Valley che è una delle regioni vinicole i più importanti dell’Australia. Concediti ad un tour con degustazione in una delle oltre 60 aziende produttrici del più raffinato vino australiano, oppure passa il weekend in un remoto cottage della zona per un fine settimana all’insegna del relax.