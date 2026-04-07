La classifica basata sul nuovo Happy City Index svela le città più felici del mondo, tra conferme e novità, ma a deludere è l'Italia: fuori dalla top 50

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Il vecchio porto di Nyhavn a Copenaghen

Esiste davvero una ricetta per la felicità? A quanto pare per Copenaghen sì: è stata nuovamente confermata come la città più felice del mondo secondo l’Happy City Index 2026, redatto dall’Institute for Quality of Life e presentato al Parlamento britannico nella sua sesta edizione.

Per costruire l’indice, un team di più di 400 ricercatori internazionali ha individuato le città che coniugano buon governo, sostenibilità, resilienza e qualità della vita, analizzando sei macro-categorie (Cittadini, Governance, Ambiente, Economia, Salute e Mobilità) e utilizzando una metodologia unificata basata su 64 indicatori nell’arco di 5 mesi. Da un campione iniziale di oltre 3.400 città in tutto il mondo, sono state selezionate 251 città, in modo da svelarne le prestazioni urbane a lungo termine basandosi su dati concreti.

In classifica, quest’anno troviamo altre mete europee, ma a deludere gli italiani è il Belpaese: nessuna città rientra infatti nella top 50 della graduatoria finale.

La top 10 delle città più felici del pianeta

La capitale danese è stata incoronata ancora una volta come città più felice del mondo, con una valutazione migliore sulle categorie economia, ambiente, innovazione, salute e cultura. Copenaghen ha collezionato infatti 6.954 punti, seguita a breve distanza da Helsinki con 6.919 punti. L’Happy City Index non va confuso con il World Happiness Report redatto dalle Nazioni Unite, che ogni anno misura la felicità dei Paesi (e non delle città) e che quest’anno ha fatto salire sul primo gradino del podio la Finlandia.

Al terzo posto si classifica Ginevra, che totalizza 6.882 punti ed eccelle nell’attenzione alla qualità dell’aria e nell’ampiezza delle aree verdi. Al quarto e quinto posto troviamo, rispettivamente, Uppsala, il quarto Comune per popolazione della Svezia e una delle città più antiche del Paese (ospita infatti la più antica università della Scandinavia) e Tokyo, prima città non europea nella classifica.

A seguire, fino alla decima posizione, si classificano: Trondheim, sulla costa centrale della Norvegia e famosa per il pittoresco quartiere di Bakklandet; Berna, che risulta un modello di buona amministrazione e qualità di vita; Malmö, con il suo mix architettonico, i numerosi parchi e la rete ciclabile capillare della città.

Chiudono la top 10 Monaco di Baviera (9°), la “capitale” del Sud della Germania con una vivace offerta culturale, abbondanza di aree verdi e una rete di trasporti all’insegna della sostenibilità, e infine Aarhus, seconda città della Danimarca, che si è affermata come importante centro universitario e culturale, con musei d’arte importanti e zone vivaci in cui immergersi, dal Quartiere Latino alla via Mollesten.

Ecco di seguito la top 10 completa delle città più felici del pianeta secondo l’Happy City Index 2026:

Copenaghen (Danimarca) – 6.954 punti; Helsinki (Finlandia) – 6.919; Ginevra (Svizzera) – 6.882; Uppsala (Svezia) – 6.846; Tokyo (Giappone) – 6.788; Trondheim (Norvegia) – 6.755; Berna (Svizzera) – 6.746; Malmö (Svezia) – 6.705; Monaco (Germania) – 6.691; Aarhus (Danimarca) – 6.685.

Come si classificano le città italiane

L’Italia è la grande assente non solo nella top 10, ma anche nelle prime 50 città classificate (le cosiddette città Gold). Secondo l’indice, si deve scendere fino al 73esimo posto per trovare il primo centro italiano: Bologna, capoluogo dell’Emilia-Romagna importante polo universitario ed economico del Centro-Nord.

Seguono Parma (77esima) e Milano (80esima, con un grande peggioramento rispetto al 2025, in cui era 25esima). Male anche Roma, 144esima, così come Verona (146esima), Messina (158esima), Bari (164esima), Napoli (202esima) e Salerno (208esima).