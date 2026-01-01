Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

La sostenibilità è un tema sempre più caldo e dovendo fronteggiare i cambiamenti ambientali non è un caso che sia diventata uno dei parametri più importanti per misurare la qualità di vita nelle città. Il Green City Index ha preso in esame sei parametri per stilare la classifica delle città più sostenibili del 2025 in tutto il mondo, occupandosi proprio di alcuni pilastri che impattano notevolmente su quella che è la quotidianità

Che sia per viverci, trasferircisi o fare una vacanza, ecco le località più green da conoscere.

Come nasce il Green City Index

A condurre l’analisi del Green City Index ci ha pensato Reinders Corporation, una società specializzata in soluzioni climatiche e studi ambientali. Sono state coinvolte tantissime città in tutto il mondo che sono state osservate attraverso un approccio articolato basato su sei indicatori.

Gli esperti hanno analizzato la qualità e la dimensione degli spazi verdi, l’uso di energie rinnovabili, la purezza dell’aria e l’utilizzo di strumenti per contenere l’overtourism e il turismo di massa. Tutti questi elementi uniti danno un quadro completo e chiaro di come ogni località affronta le sfide ambientali del secolo.

Tutti i parametri sono stati ponderati con cura così da poter definire città verdi quelle che davvero lo sono sotto più punti di vista; l’analisi ha fatto emergere che anche grandi città storiche e densamente popolate riescono a ottenere buoni risultati cambiando il proprio approccio.

Le 10 città più sostenibili del mondo

La classifica delle città più sostenibili del mondo nel 2025 ha permesso di stilare una top 10. Al decimo posto c’è Londra che si distingue per essere una storica megalopoli, ma che comunque, nonostante le difficoltà strutturali, sta migliorando progressivamente le proprie performance.

Nono posto conquistato da Toronto, non l’unica conquista canadese in classifica. Ottavo posto per San Francisco diventata ora pioniera di temi green per gli Stati Uniti. Seguono al sesto posto Montreal, che viene notata per le politiche ambientali innovativi e l’attenzione alla mobilità sostenibile, e Copenaghen, citata come capitale mondiale della bicicletta.

Quinta e quarta classificata Zurigo e Monaco, entrambe città europee che brillano per ottimi servizi pubblici trasporti pubblici eccellenti e un impegno concreto nel voler ridurre l’inquinamento urbano.

E sul podio? Terzo posto per Stoccolma, che da anni investe in economia circolare, gestione efficiente dei rifiuti e produzione energetica sostenibile. Secondo gradino per Oslo esempio virtuoso di città nordica capace di ridurre drasticamente le emissioni grazie a politiche ambiziose su trasporti elettrici e riduzione del traffico privato.

Al primo posto, invece, c’è Vancouver che diventa un punto di riferimento globale per la sostenibilità urbana. La città canadese sa farsi apprezzare per l’integrazione tra natura e tessuto urbano e per utilizzare energie pulite. Non è certo un caso che il Canada compaia 2 volte nella classifica. La nazione è particolarmente attenta alle tematiche green.

Ecco la top 10 delle città più sostenibili del 2025: