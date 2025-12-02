Bologna è l'unica città italiana che conquista un posto tra le più ciclabili al mondo, tra piste dedicate, sicurezza e mobilità sostenibile: qui la classifica

iStock Bologna è l'unica città italiana nella classifica

Muoversi in città con la bicicletta significa spostarsi in modo più sostenibile rispetto all’auto e più economico dei mezzi pubblici. Ma non tutte le città sono uguali quando si tratta di bici: alcune sembrano nate apposta per i ciclisti, con piste dedicate, parcheggi comodi e servizi pensati per chi pedala ogni giorno. Quali sono?

Copenhagenize, azienda internazionale specializzata nella pianificazione urbana e mobilità ciclistica, ha analizzato le città più “bike-friendly” del mondo nel suo report 2025. Lo studio valuta tre grandi aspetti: la qualità e sicurezza delle infrastrutture, il grado di utilizzo della bicicletta e la diffusione di politiche e strategie a favore del ciclismo urbano.

Il risultato è una classifica dominata dall’Europa, che occupa 27 dei primi 30 posti, dove compare anche una città italiana.

Utrecht è la città più ciclabile al mondo

Secondo i dati raccolti dal report, Utrecht emerge come la città più “bike‑friendly” al mondo grazie a una visione urbana in cui la bicicletta non è un semplice mezzo, ma il vero asse strutturale della mobilità quotidiana. Con circa un terzo di tutti gli spostamenti urbani effettuati in bici, Utrecht dimostra quanto la pedalata diventi normale e quotidiana quando infrastrutture, servizi e politiche sono calibrate attorno alle esigenze di chi desidera spostarsi in questo modo.

Il successo della città si fonda su tre pilastri: una rete ciclabile capillare e sicura, una disponibilità massiccia di parcheggi per bici, con oltre 100.000 rastrelliere e stalli protetti, inclusa quella che è considerata la più grande rimessa coperta di biciclette al mondo presso la stazione centrale.

Bologna è l’unica italiana in classifica

Nel 2025, Bologna entra per la prima volta nella classifica del Copenhagenize Index come 25ª città al mondo per ciclabilità, risultando l’unica italiana presente nella top 30. Il merito di questo riconoscimento è dovuto a una trasformazione concreta e rapida: oggi, il capoluogo emiliano vanta un punteggio complessivo di 54,4/100, con punteggi elevati soprattutto nella voce “Policy and Support” (66,7), segno di un forte impegno politico negli investimenti dedicati alla mobilità sostenibile.

Tra quelli più significati, viene citata la rete ciclabile denominata Bicipolitana, che ha superato i 100 chilometri di sviluppo, con 26 chilometri aggiunti solo dal 2022, insieme alla politica di moderazione del traffico. Oltre la metà delle strade cittadine è stata inserita in zone a 30 km/h, misura che ha reso le strade più sicure e “a misura d’uomo”.

La classifica generale

Le prime trenta città più ciclabili al mondo rappresentano oggi i migliori esempi globali di come la bici, da semplice mezzo di trasporto, possa diventare parte integrante della vita urbana, contribuendo a mobilità sostenibile, salute, vivibilità e qualità dello spazio pubblico. Come abbiamo anticipato, 27 dei primi 30 posti sono occupati da città europee, mentre quelle non europee presenti in classifica sono Montréal, Québec City e Vancouver.

