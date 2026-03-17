La città colombiana di Medellín è stata nominata Capitale Mondiale del Libro per il 2027: perché è stata scelta dall'UNESCO e i luoghi della cultura da scoprire

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Medellín sarà la Capitale Mondiale del Libro nel 2027

Chiunque sia stato di recente a Medellín, in Colombia, sa che tra le sue strade si respira un’energia diversa. Non stiamo parlando semplicemente del calore intenso dell’asfalto o il dinamismo di una città che ha fatto dell’innovazione la sua bandiera, ma di un’energia culturale che invade i quartieri. Non a caso, l’UNESCO ha ufficialmente nominato la città Capitale Mondiale del Libro per il 2027, un riconoscimento che segna il culmine di una metamorfosi importante.

Fino a pochi decenni fa, il nome della seconda città della Colombia era indissolubilmente legato a cronache di violenza e ai cartelli del narcotraffico. Oggi, il cambiamento è evidente e dal 23 aprile 2027, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, Medellín trasformerà le sue strade congestionate in un palcoscenico globale, dimostrando che, dove un tempo regnava il conflitto, ora fiorisce la resistenza intellettuale.

Perché Medellín è la nuova Capitale Mondiale del Libro

Negli ultimi 70 anni, Medellín ha saputo reinventare il suo spazio pubblico. Il numero di librerie in città è cresciuto del 542%, portando la metropoli in cima all’indice nazionale di lettura. L’aspetto più importante, soprattutto dal punto di vista architettonico e sociale, è però rappresentato dai Parques Biblioteca.

Queste strutture monumentali, come la celebre Biblioteca España (progettata da Giancarlo Mazzanti), sono state progettate nei quartieri più fragili e costruite per colmare la distanza tra i margini e il centro. Molti di questi spazi sorgono su siti che un tempo ospitavano carceri o strutture di polizia, trasformando simboli di repressione in templi della libertà intellettuale.

Questi progetti hanno permesso alla città di vincere premi internazionali, superando metropoli come New York nella classifica delle città più innovative al mondo. È un modello di urbanesimo sociale che ha fatto scuola: le stesse funivie che collegano le comunas collinari alla rete della metropolitana portano oggi i cittadini verso oltre 110 librerie e 25 biblioteche pubbliche, rendendo la conoscenza accessibile a ogni latitudine urbana.

I luoghi della cultura di Medellín

La designazione dell’UNESCO rappresenta un importante acceleratore per le nuove politiche pubbliche che riguardano una delle città più belle da visitare in Colombia. Il comitato consultivo ha premiato Medellín per la sua dimostrata capacità di ospitare iniziative che usano la parola scritta come catalizzatore per l’equità sociale. Tra queste, citiamo la Fiesta del Libro y la Cultura organizzata ogni settembre, un evento gratuito di dieci giorni che funge da prova generale per l’anno della Capitale Mondiale le cui novità devono ancora essere annunciate.

Se visitate Medellín, oltre al già citato Parco Biblioteca España, nel quartiere di Santo Domingo, scoprite anche la Biblioteca Pubblica Piloto, una delle più importanti dell’America Latina, custode di un incredibile archivio fotografico, e una (o più) delle oltre 110 librerie indipendenti.