Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Napoli nella top 10 delle città europee più autentiche

Una classifica ha svelato la top 10 delle città più autentiche d’Europa svelando una meraviglia italiana in una posizione rilevante. A stilare lo studio è stato InsureandGo che ha analizzato diversi dati quali il linguaggio dei turisti e le descrizioni legate alle esperienze locali. Tra i risultati più brillanti spicca Napoli che conquista l’ottavo posto.

Napoli tra le città europee più autentiche

Napoli non è una città che si visita ma che si attraversa e che, inevitabilmente, conquista. La sua inclusione all’ottavo posto nella classifica delle città più autentiche d’Europa (con un punteggio di 36,4) non sorprende chi conosce l’energia travolgente del capoluogo campano. La città campana ha una dote rara: non sa mentire.

Mentre altre metropoli si sono “ripulite” per diventare più simili a parchi a tema, lei è rimasta ostinatamente se stessa, con i suoi panni stesi tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, il profumo del caffè che invade le strade al mattino e il brusio incessante di una vita che si svolge all’aperto.

Il riconoscimento ottenuto dallo studio di InsureandGo sottolinea come i viaggiatori percepiscano Napoli come un luogo dove il turismo non ha ancora intaccato il tessuto sociale. Il viaggiatore non è un osservatore esterno, ma viene risucchiato in una quotidianità fatta di mercati rionali come quello della Pignasecca, di botteghe artigiane a San Gregorio Armeno e di pizzerie storiche dove il rito del cibo è sacro e democratico.

L’autenticità napoletana risiede nella sua capacità di essere caotica, colta, viscerale e accogliente allo stesso tempo. Non ci sono finzioni: la bellezza dei palazzi nobiliari si mescola alla decadenza affascinante di alcuni scorci, creando un contrasto che i recensori di Google Maps hanno identificato come un valore aggiunto. In un mondo che tende all’omologazione, Napoli offre l’ebbrezza della verità. Chi la sceglie sa che non troverà una città confezionata, ma un organismo vivo che pulsa al ritmo delle proprie tradizioni secolari.

iStock

La Top 10 delle città europee più autentiche

La classifica emersa dallo studio offre una panoramica affascinante su una nuova Europa, meno legata ai soliti nomi del turismo di massa e più attenta alla qualità dell’esperienza. Al primo posto brilla Marsiglia, in Francia, con un punteggio di 51,5.

Come Napoli, anche Marsiglia è una città di porto, multiculturale e vibrante, dove i quartieri sembrano “vissuti” e non costruiti a tavolino per i visitatori. Al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente Varsavia, in Polonia, apprezzata per il mix tra modernità e una ricostruzione storica filologica, e Tbilisi, la capitale della Georgia, che ha incantato i viaggiatori con la sua architettura distintiva, i bagni sulfurei e una cultura millenaria del vino.

Scorrendo la lista, l’Europa si rivela in tutta la sua diversità. Porto al quarto posto incanta con i suoi quartieri sul fiume e le storiche cantine di vino. Lione si posiziona a metà top 10 come capitale gastronomica francese e i suoi tipici bouchons. Sesto e settimo posto rispettivamente per Vilnius e Danzica che rappresentano il fascino dell’Europa dell’Est.

Dopo Napoli, all’ottavo posto, troviamo Francoforte al nono posto e il lago di Bled della Slovenia in decima posizione.

iStock

La top 10: