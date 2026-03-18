Ancona è la Capitale Italiana della Cultura 2028, il giudizio unanime premia la città

Durante la conferenza stampa ufficiale è stata proclamata la capitale italiana della cultura del 2028: è Ancona ad aver conquistato il prestigioso titolo

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Angelica Losi

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Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Ancona è la Capitale Italiana della Cultura 2028, il giudizio unanime premia la città
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Ancona eletta Capitale Italiana della Cultura 2028

Con una conferenza stampa, il 18 marzo è stata annunciata ufficialmente la Capitale Italiana della Cultura 2028: è Ancona, ad aver vinto questo prestigioso riconoscimento.

In palio non c’era solo un titolo. Alla città prescelta va un milione di euro da investire nel programma culturale presentato in fase di candidatura; il budget è destinato a trasformare in realtà quello che finora è rimasto su carta.

Il percorso che ha condotto alla scelta finale ha visto oltre 20 candidate e 10 finaliste che sono state valutate in un processo impegnativo coinvolto nella lettura di un dossier e audizioni davanti alla giuria.

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