Chiara Ferragni e Fedez in vacanza nel più lussuoso resort della Polinesia

editato in: da

A The Brando si era rifugiato Barack Obama per scrivere le sue memorie.

Ora, nel resort più lussuoso della Polinesia francese, sono sbarcati i Ferragnez.

Una vacanza e una seconda luna di miele, solo loro due, senza il piccolo Leo. Dopo gli impegni di lavoro – nuova linea fashion, nuove campagne pubblicitarie e nuovo ufficio per la influencer più pagata al mondo e nuovo tour per il rapper – la coppia più social d’Italia si è presa una pausa di totale relax lontana da tutti e da tutti (tranne dai 16,4 milioni di follower di lei e dai 7,8 di lui, che vedranno tutti loro post su Instagram e seguiranno l’iter della viaggio da sogno).

Il resort, che si trova sull’isola privata di Tetiaroa, prende il nome da Marlon Brando che qui visse. L’attore se ne innamorò nel 1962, durante le riprese de “Gli ammutinati del Bounty”. Sposò la polinesiana Tarita Teriipia, ma fu solo nel ’67 che riuscì a comprare l’isola.

L’atollo è un luogo favoloso anche per gli standard polinesiani, tanto da essere usato per secoli come riserva privata della famiglia reale tahitiana.

E anche l’eco-resort fu voluto proprio dall’attore stesso. L’atollo di Tetiaroa è composto da una dozzina di piccole isole (motu) che circondano una laguna cristallina 60 chilometri a Nord dell’isola di Tahiti e da un anello di corallo rimasto ancora intatto.

La barriera corallina che circonda Tetiaroa e la laguna interna ospitano circa 167 specie marine, dai Pesci pagliaccio alle mante fino agli squali. Durante la loro migrazione si possono avvistare anche le balene, mentre i delfini sono ormai di casa, così come le tartarughe marine che vengono a depositare le loro uova sulla spiaggia.

Accessibile solo tramite aerei privati, The Brando, che comprende solo 35 ville di lusso, è famoso per la sua ospitalità discreta, immersa nella natura incontaminata dell’atollo. Ogni villa ha la propria spiaggia e una piscina privata.

Chi ha la fortuna di trascorrevi una vacanza può approfittare della spa polinesiana, del ristorante gourmet – la cui frutta e verdura vengono raccolte direttamente nell’orto e nel frutteto biologico sull’isola – , del bar con vista sulla laguna e di quello sulla spiaggia e dei diversi sport d’acqua.

Sull’isola si trova anche una stazione di ricerca ambientale dove lavorano studiosi di tutto il mondo e che organizza programmi educativi per gli ospiti. Infatti The Brando è un esempio unico al mondo di eco-sostenibilità ambientale. Basti pensare che viene impiegata l’acqua di mare per il sistemna di condizionamento di tutto il resort. Tutta l’isola è “carbon fee”: tra i vialetti girano solo vetture alimentate a pannelli solari e agli ospiti vengono fornite biciclette per i loro spostamenti. Inoltre, l’energia elettrica che serve per far funzionare ogni cosa è ricavata dall’olio di cocco.

L’isola è anche il paradiso del birdwatching, con tantissime specie di uccelli che vi abitano. Tahuna Iti (“Bird Island”, l’isola degli uccelli) è la loro preferita. Ci sono anche ben 38 tipi di piante indigene. sei delle quali rarissime che crescono solo qui.

Chissà se i Ferragnez prenderanno parte a qualche lezione?

Ma quanto costa trascorrere una vacanza da favola a The Brando? I prezzi possono arrivare fino a 12.300 euro al giorno per una villa con tre camere, ma se ne basta una sola allora il costo scende a 2.900 euro. In questo periodo, poi, il resort applica uno sconto del 15% ed è tutto incluso. Il prezzo comprende pasti (anche in camera), spa, escursioni e un massaggio al giorno. Fateci un pensierino.