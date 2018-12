Celebrity Edge, la crociera pensata per conquistare i non crocieristi

editato in: da

La Celebrity Edge è una nuova nave che ha lo scopo di attirare il maggior numero possibile di giovani, solitamente estranei al mondo delle crociere.

La Celebrity Edge, presentata di recente a Miami, è una nave da crociera senza dubbio fuori dal comune. Il suo valore è di circa 700 milioni di euro, la maggior parte dei quali investita per delle “features” che possano attirare l’attenzione di quelle fasce di utenti che solitamente si tengono a distanza dal mondo delle crociere. Una delle principali attrazioni è il Magic Carpet, una piattaforma enorme, che vanta le dimensioni di un campo da tennis, installata sulla fiancata della nave, con un sistema che ne prevede lo spostamento dall’alto verso il basso e viceversa, tramutandosi in bar, zona relax e ristorante, a seconda del piano in cui si ferma.

Gli ideatori hanno voluto regalare vibrazioni moderne e giovanili in tutti gli ambienti della nave, con la designer inglese Kelly Hoppen che si è occupata degli interni. È possibile trovare elementi intriganti in ogni angolo, come ad esempio proposte d’arte contemporanea. Tante le soluzioni avveniristiche, come un salone serra con una libreria di piante alta 5.5 metri. Spazio inoltre anche per delle forme d’intrattenimento tradizionali, come l’ampio teatro che propone spettacoli classici ed originali. Anche la discoteca a bordo ha degli elementi tutti da scoprire. Di giorno la sala ospita il tag laser, dove potersi scatenare con i propri amici, divisi in squadre. Di sera però i dj si scatenano e ogni ospite potrà passare attraverso una sorta di “scanner”, ricevendo una nuova identità e aggiungendosi ai ballerini professionisti del team della nave in pista.

Invece di una sola grande sala da pranzo e cena sono previste quattro aree, che propongono cucine differenti: francese, italiana, mediterranea e americana. Anche a tavola è possibile scoprire dettagli innovativi, come presso La Petit Chef, che propone delle animazioni proiettate nei piatti degli ospiti, con preparazione digitale dei piatti da gustare, in attesa di quelli reali da poter davvero assaporare. A tutto questo si aggiungono servizi classici come una grande palestra, una spa e percorsi di jogging. Soltanto il tempo dirà se giovani, hipster e influencer apprezzeranno o meno questa costosissima nave.