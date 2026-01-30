Scoprite il programma del Carnevale 2026 a Firenze tra le parate, il gran ballo in maschera e l’incanto delle piazze e degli splendidi palazzi rinascimentali

Firenze non si limita a festeggiare il Carnevale e, in linea con il suo stile e il suo passato storico, lo mette letteralmente in scena. Tra i protagonisti c’è l’eleganza dei balli a corte, che quest’anno vengono proposti con nuove formule, e l’irriverenza del popolo. È una tradizione che sa di stoffe pregiate nei teatri storici e di polvere sollevata in Santa Croce, dove il gioco del calcio si faceva beffa degli assedianti in un misto di orgoglio e festa.

Dalle antiche sfilate dei “trionfi” in legno e juta fino all’ironia pungente di Stenterello, l’anima fiorentina ha sempre usato la maschera per raccontare se stessa, tra lazzi ai potenti e una gioia di vivere che non si è mai spenta. Questo spirito antico oggi si rinnova in un programma moderno fatto di parate e grandi balli.

Il Carnevale di Firenze si terrà ufficialmente il 31 gennaio e il 1 febbraio 2026. Il sabato sarà dedicato alla magia di Palazzo Vecchio, tra il Cortile del Michelozzo e il Salone dei Cinquecento, con serate di gala ispirate al genio di Leonardo e atmosfere curate da firme prestigiose dell’arte carnevalesca.

La domenica, l’energia si sposterà invece nelle strade con la Grande Parata che, partendo da Piazza Santa Maria Novella, attraverserà le vie più eleganti del centro fino a Piazza della Signoria. Tra pacchetti esclusivi, ingressi per l’After Dinner e zone VIP, l’edizione 2026 promette di riportare Firenze al centro dei carnevali più spettacolari, offrendo diverse formule di partecipazione consultabili sul sito ufficiale.

Eventi del Carnevale di Firenze 2026

Gli eventi che contraddistinguono il Carnevale di Firenze sono principalmente due: il Gran Ballo di Carnevale e la Parata.

Il Gran Ballo di Carnevale

Tra le mura di Palazzo Vecchio si terrà il Gran Ballo di Carnevale, che celebra l’eredità dei festeggiamenti rinascimentali nati alla corte di Lorenzo il Magnifico. La serata prende vita nel Cortile del Michelozzo tra giullari e attori della Commedia dell’Arte, per poi spostarsi nel monumentale Salone dei Cinquecento.

Qui, tra i sapori di una cena di gala ispirata alla tradizione medicea, va in scena il “Sogno di Volare”, un tributo di Antonia Sautter al genio di Leonardo e alla forza creativa delle donne che resero Firenze unica al mondo. I festeggiamenti continuano fino a notte fonda nella Sala d’Arme, dove si terrà l’After Dinner Party.

La Parata

La domenica la festa coinvolge l’intera città con la Parata di Carnevale, un evento che trasforma il centro storico in un’esplosione di musica e colori. Il ritrovo è fissato per le 14:00 in Piazza Santa Maria Novella con l’animazione di “Aspettando il Carnevale” . Questo è il momento dedicato alla presentazione delle delegazioni, per sfoggiare i propri travestimenti e concorrere ai premi per le maschere più belle.

Alle 15:30 il corteo prende ufficialmente vita, snodandosi attraverso un percorso scenografico che tocca le vie più eleganti di Firenze, da Via Tornabuoni ai Lungarni, passando per Por Santa Maria fino al trionfale ingresso in Piazza della Signoria.

Quanto costano e come acquistare i biglietti

Per partecipare al Gran Ballo ci sono formule che variano in base all’esclusività dei servizi. I pacchetti Diamond Prestige (1.200 euro) e Diamond (1.000 euro) offrono l’esperienza completa con cena di gala in posizione centrale e accesso VIP alla parata domenicale, mentre la formula Gold (700 euro) garantisce la cena e l’After Party.

Per chi desidera partecipare esclusivamente ai festeggiamenti notturni, è disponibile il biglietto per l’After Dinner Party (200 euro singolo/300 euro coppia) con accesso alla Sala d’Arme dalle 22:00. L’accesso alla parata, invece, è gratuito!

Come raggiungere il Carnevale di Firenze

Se state organizzando le vostre vacanze di Carnevale a Firenze, data la posizione centrale degli eventi, il modo più semplice per raggiungere il Carnevale è senza dubbio il treno. La stazione di Santa Maria Novella si trova a pochi passi dall’omonima piazza, punto di partenza della Grande Parata, e a circa dieci minuti a piedi da Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio.