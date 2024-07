Riapre il borgo interno al Castello di Le Castella, in Calabria

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

La Calabria è una delle regioni del Sud Italia più scelte dai turisti nel periodo estivo: infatti, la terra calabrese offre paesaggi spettacolari, mare cristallino e prezzi un po’ più accessibili rispetto alle Isole e alla Puglia anche in alta stagione.

Nel cuore della natura rigogliosa e incontaminata dell’Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, c’è un affascinante e antico borgo: stiamo parlando dell’area di Le Castella, che di recente ha riaperto al pubblico (lo scorso sabato 27 luglio) la sua splendida fortezza aragonese.

La fortezza di Le Castella dopo il restauro

Il processo di rinascita della splendida fortezza Aragonese di Le Castella ha avuto inizio anni fa: i lavori si sono concentrati soprattutto sul ripristino degli spazi interni del Castello, che ora è aperto ai visitatori insieme all’area circostante del Borgo dalle 8.30 del mattino alle 20.00 di sera. Filippo Demma, responsabile dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, ha sottolineato l’importanza di riaprire questa zona che era stata a lungo chiusa al pubblico, grazie ai progetti di restauro, finanziati dai fondi Pnrr e dal Ministero della Cultura.

Il Borgo che abbraccia questa zona è un pittoresco villaggio situato nel lato sudorientale del Castello, visitabile facilmente a piedi per ammirare i suoi highlights come l’antica chiesetta e i negozi, lasciandosi stupire dai panorami mozzafiato del Mar Jonio.

La fortezza di Le Castella si trova su un isolotto all’estremità orientale del golfo di Squillace, all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto: qui il connubio tra architettura e ambiente naturale è davvero suggestivo. Originariamente, la fortezza Aragonese di Le Castella fu costruita per avere il controllo sulla zona del golfo di Squillace, già nel IV secolo a.C., con murature imponenti che riflettono un sistema di difesa militare legato alla città e alla comunità di radici greche di Kroton.

La struttura attuale della fortezza, con la sua torre cilindrica massiccia, è principalmente di origine angioina, ma la stesse ha successivamente subito importanti modifiche durante il dominio aragonese, con l’aggiunta di possenti bastioni quadrangolari volti ad aumentarne la capacità difensiva.

Grazie alla collaborazione tra i Parchi archeologici di Crotone e Sibari e il Comune di Isola Capo Rizzuto, guidato dalla sindaca Maria Grazia Vittimberga, il sito è aperto al pubblico tutti i giorni, fino alla mezzanotte.

Cosa fare a Le Castella e dintorni

A Le Castella e nei dintorni del territorio, c’è un’atmosfera magica che cattura l’essenza della storia e della bellezza naturale della Calabria. Quando si è in visita in questa zona, infatti, basta un attimo per immergersi in un mondo dove il passato si fonde con il presente in un’armonia unica.

La maestosa Fortezza Aragonese di Le Castella non è l’unica attrazione locale: le acque cristalline che circondano Le Castella e che lambiscono la terra di Capo Rizzuto sono un invito irresistibile a esplorare il mondo sottomarino con attività quali lo snorkeling o le immersioni. La ricca vita marina e i colori vibranti dell’Isola di Capo Rizzuto regalano ai viaggiatori esperienze indimenticabili, che non hanno nulla da invidiare alle mete più remote e internazionali.

Le spiagge di Le Castella sono un’oasi di relax allo stato puro: vi consigliamo di fare tappa a Capo Piccolo, Sant’Anna, Santa Domenica e Pietrapaola. Sono tutte spiagge dalla bellezza selvaggia, dove la sabbia dorata si affianca a un mare color turchese e la vegetazione mediterranea abbraccia abbondante le scogliere.

Gite in barca lungo la costa, visite a borghi medievali ricchi di storia e sapori autentici della cucina calabrese vi aspettano a pochi passi da qui. Un altro consiglio? Se amate i viaggi on the road, considerate l’idea di attraversare la costa ionica in auto per ammirare paesaggi mozzafiato e fermarvi a esplorare i luoghi incantevoli che incontrerete lungo il percorso.