BIT Milano 2025, quando c’è, dove si svolge e quanto costa

Fonte: Ufficio stampa BIT 2025, la Fiera internazionale del turismo

La Borsa Internazionale del turismo che si svolge ogni anno a Milano si conferma la manifestazione leader in Italia per l’innovazione nel turismo ed è l’appuntamento dove scoprire in anteprima tutto ciò che riguarda il mondo dei viaggi di domani. Sono tre giorni dedicati agli operatori del turismo e un giorno in cui è aperta anche al pubblico dove prendere contatti con più di mille espositori provenienti da 62 Paesi di tutto il mondo.

Quando è la BIT 2025 a Milano

La BIT, Borsa internazionle del turismo, si svolge dal 9 all’11 febbraio 2025. La domenica 9 febbraio è la giornata aperta al pubblico, mentre il 10 e l’11 sono i giorni riservati agli addetti ai lavori.

Dove si svolge la BIT a Milano

Cambia la location della BIT 2025 che si sposta da Fiera Milano City al polo fieristico di Fiera Milano, Rho (MI).

Come arrivare a Rho Fiera Milano

La fiera di Rho è comodamente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico, in treno e in auto. Con la metropolitana, si prende la linea rossa (M1) in direzione Rho Fiera Milano e si scende al capolinea. Chi arriva in treno, anche con il passante ferroviario, la fermata è Fiera Milano Rho. Chi arriva in auto, l’uscita dell’autostrada è Pero. Una volta giunti nella zona della fiera ci sono diversi parcheggi a disposizione.

Quanto costa il biglietto della BIT Milano

Per gli operatori del settore che si sono registrati entro il 10 gennaio 2025, l’ingresso alla BIT è gratuito. Dall’11 gennaio il costo del biglietto è di 14 euro ed è valido per tutti i giorni della manifestazione. Per i visitatori che si recano in fiera domenica 9 febbraio il biglietto acquistato entro il 10 gennaio era di 7 euro, mentre a partire dall’11 gennaio il costo online è 14 euro. I ragazzi fino a tra anni compiuti entrano gratuitamente senza biglietto; dai 4 ai 10 ricevono un biglietto omaggio; dagli 11 ai 17 anni si accede (se accompagnati) con un biglietto ridotto da 10 euro. Si può acquistare il biglietto d’ingresso anche alla reception della manifestazione al prezzo di 14 euro per gli operatori trade e di 20 euro per il pubblico. Non è consentito l’ingresso agli animali.

Come visitare la BIT 2025

Per l’edizione 2025, BIT occupa i padiglioni 9 e 11 di Fiera Milano Rho. I padiglioni sono divisi in tre aree dedicate: Leisure, Italia e Mondo, che si avvantaggeranno di un layout più lineare e di una maggiore fluidità di accesso, specie nella giornata aperta al pubblico di viaggiatori. Dopo il successo della prima edizione lo scorso anno, torna a BIT 2025 Thermalia by Federterme, un vero e proprio villaggio dedicato al turismo termale, medicale e del benessere che prevede anche un ricco programma di eventi.

Quali sono gli orari di apertura

Per i visitatori, i giorni 9, 10 e 11 febbraio gli orari sono 9.30-18.00. Per gli espositori dalle 8.30 alle 18:30.