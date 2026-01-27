Ufficio stampa BIT 2026 info utili

La Borsa Italiana del Turismo che si svolge ogni anno a Milano è il punto di riferimento di chi viaggia, per dovere o per passione. Le informazioni utili per visitare la BIT quest’anno, dalle date, alla location, come arrivare e quanto costa il biglietto d’ingresso.

Quando si svolge la BIT 2026

L’appuntamento con la BIT 2026 è da martedì 10 a giovedì 12 febbraio 2026. Gli orari di ingresso per i visitatori è dalle 9.30 alle 18, mentre gli espositori possono fare il loro ingresso in fiera già dalle 18.30.

Dove si svolge la BIT 2026

La Borsa Italia del Turismo 2026 si svolge presso il polo fieristico di Rho Fiera Milano. Per l’edizione 2026, gli stand degli espositori della BIT occuperanno i padiglioni 9 e 11.

Come arrivare alla BIT

La BIT è facilmente raggiungibile da Milano e da qualsiasi località italiana e internazionale grazie all’ottima rete di collegamenti terrestri ed aerei.

Metro

Il modo più veloce per raggiungere la Fiera di Rho è con la Linea Rossa M1 della metropolitana – Fermata Rho-Fieramilano. Il biglietto costa 2,20 euro e dura 90 minuti. Si può pagare anche con la carta di credito ai tornelli d’ingresso.

Treno

Molto comodo è raggiungere la Fiera anche in treno scendendo alla Stazione FS Rho Fiera. Si può prendere la Linea S5 Varese e la Linea S6 Novara. Il biglietto costa 2 euro. Fermano a Rho Fiera Milano tutti i treni regionali delle linee Torino-Milano; Varese-Milano; Domodossola-Milano; Arona-Milano; Luino-Milano e le corse nei soli giorni feriali della linea S11 Chiasso-Como-Milano-Rho, i Frecciarossa, gli Italo e l’EuroCity da e per la Svizzera.

Auto

Per chi arriva in auto, le indicazioni sono A50 Tangenziale Ovest/A4 Venezia, A8 Varese, A9 Como (uscite Fieramilano, Pero-Fieramilano). Sono a disposizione dei visitatori oltre 10.000 posti auto che bisogna prenotare sul sito del Parking Apcoa.

Aereo

Per chi arriva direttamente dall’aeroporto di Milano Malpensa o Milano Linate esistono degli shuttle: i Malpensa Shuttle e Malpensa Bus Express portano alla fermata Lotto della metropolitana della Linea Rossa M1 dove prendere la metro in direzione Rho-Fieramilano e scendere al capolinea Rho-Fieramilano; da Linate, invece, si prende il bus numero 73 che fa capolinea alla fermata Duomo/Missori da dove si può prendere la metropolitana M1 Linea Rossa in direzione Rho-Fieramilano scendendo al capolinea Rho-Fieramilano.

Quanto costa l’ingresso alla BIT 2026

Per accedere alla Borsa Italia del Turismo il costo del biglietto d’ingresso è di 7,50 euro se la registrazione viene effettuata entro il 9 gennaio 2026. Dal 10 gennaio fino al 9 febbraio il costo è di 15 euro. Si può acquistare il biglietto direttamente in fiera al costo di 20 euro.