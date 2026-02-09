BIT 2026: le novità e i trend dal mondo dei viaggi

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

123RF Le novità e i trend di viaggio emersi dalla BIT 2026

Come sempre, la Borsa Internazionale del Turismo che si svolge a Milano è un termometro che serve a determinare i trend di viaggio in base alle novità e alle analisi che vengono presentate dai più grandi esperti del settore. Dalla BIT emergono esigenze e tendenze, nuove mete e nuove proposte turistiche che rispondono ai desiderata dei viaggiatori. E l’edizione 2026 non è da meno. Regioni, enti del turismo, pro loco e ATL, agenzie, tour operator, compagnie aeree e crocieristiche hanno pronte idee e consigli, itinerari e prezzi. Ecco cosa aspettarsi quest’anno.

Rotta verso Sud (Italia)

Tantissime le proposte che arrivano dalle nostre Regioni del Sud, ma anche dai singoli consorzi e associazioni. La Sicilia propone nuovi territori da scoprire: Islands of Sicily, West of Sicily, Sicilia Centrale, la Valle dei Templi attraversata dalla mitica Targa Florio, le Madonie, Favignana e le isole Egadi che hanno suggerimenti di vacanze tutti loro. La Sardegna, che ospita ben 57 co-espositori a rappresentare l’offerta turistica dell’isola, ci spiega perché è stata designata da Lonely Planet “Best in Travel” per il 2026, perché la spiaggia di Cala Goloritzè è stata dichiarata la spiaggia più bella del mondo e perché le Domus de Janas sono state iscritte nella lista dei patrimoni culturali dell’umanità dall’UNESCO, tanto che a giugno la Regione ospiterà la prima edizione della “Borsa del Turismo UNESCO Sardegna 2026”.

L’anno degli Stati Uniti

Con tutti gli eventi che stanno per essere celebrati (250 anni di Stati Uniti d’America, cent’anni della Route 66 e FIFA World Cup 2026), gli USA sono al centro delle proposte di molti espositori della BIT 2026. Lo spazio espositivo dell’Associazione Visit USA sarà animato da una squadra d’eccezione, pronta a raccontare il “Sogno Americano” attraverso servizi esclusivi e nuove rotte. Vettori, tour operator e Uffici del turismo dei singoli Stati o delle singole città sono pronti a raccontare perché il Sogno Americano, grazie anche al piccolo e grande schermo e alla letteratura, non tramonta mai.

Bici, che passione

Sempre più itinerari cicloturistici, strade bianche e amanti della bicicletta, in Italia ma non solo. L’Oscar del Cicloturismo che, da qualche anno, viene assegnato proprio in occasione della BIT dimostra quanto centrale si diventata la due ruote nel settore dei viaggi, un mezzo che appassiona un po’ tutti, esperti, famiglie e “silver”. L’XI edizione del Green Road Award premierà l’itinerario vincitore dell’anno per fattibilità ma anche bellezza e originalità. Lo scorso anno a vincere era stata la “Cycling Riviera-Parco Costiero Riviera dei Fiori” in Liguria, quest’anno si vedrà. A dimostrazione di quanto la bici sia importante, sarà annunciato il ritorno del Giro della Sardegna nel calendario mondiale del ciclismo, ma sarà l’occasione per annunciare tutte le novità riguardanti il Giro d’Italia 2026, che quest’anno partirà dalla Bulgaria. Ma gli itinerari cicloturistici saranno al centro della proposta di Umbria, Toscana, Lombardia e di molti altri espositori.

Sempre più cineturismo

Da anni, ormai, si sa che le location dove vengono ambientati film, fiction e serie Tv incuriosiscono tutti, specie le giovani generazioni appassionate di prequel, sequel e chi più ne ha più ne metta. Se il Commissario Montalbano ha fatto da apripista già alla fine degli Anni ’90, oggi Game of Thrones, The White Lotus, Bridgerton, giusto per citare le più note attorno alle quali sono nati veri e propri tour organizzati, fungono da stimolo per organizzare viaggi alla scoperta dei luoghi di… Ospiti alla BIT sono quest’anno diverse film commission che raccontano la loro esperienza e come funziona il mondo delle location cinematografiche. Anche SiViaggia, che da decenni svela i luoghi da film e i set delle produzioni più viste, racconterà come il piccolo e grande schermo siano in grado di fare da traino al turismo in occasione di due appuntamenti. Il primo si tiene mercoledì 11 febbraio alle 10.15: “Ciak, SiViaggia! Il set-jetting, nuova fonte di ispirazione per la scelta della destinazione”, il secondo giovedì 12 febbraio sempre alle 10.15 “I luoghi del cinema e delle serie tv che fanno viaggiare nel mondo”. Vi aspettiamo tutti!