Tutte le tappe della vacanza dei Beckham in Toscana

Le vacanze estive della famiglia Beckham sono ormai giunte al termine: David e Victoria con i loro ragazzi sono tornati a casa, ma ci hanno lasciato tanti bei ricordi. Perché quest’anno l’intera (splendida) carovana ha optato per l’Italia.

Abbiamo già visto le splendide località pugliesi che i coniugi Beckham hanno visitato assieme ai figli. Qui, tra romantiche passeggiate in bicicletta e buonissime cene alla scoperta dei sapori locali, la famiglia ha trascorso i primi giorni di agosto. Poi tutti insieme si sono spostati più a nord, in un’altra regione da loro molto amata. Stiamo parlando della Toscana, terra di paesaggi meravigliosi e di città d’arte, di buon vino e di gustosissime prelibatezze gastronomiche. Visto che David e Victoria hanno trascorso qui qualche giorno della loro vacanza, come hanno approfittato di questo tempo per ammirare le mille e più bellezze della regione?

Il primo indizio dell’arrivo dei Beckham in Toscana è il post di un ristoratore che, via social, ha rivelato di aver accolto la bella famigliola per una pizza. Poco dopo, la conferma dell’ex calciatore: sul suo profilo Instagram sono apparse diverse foto che lo ritraggono con i figli Romeo e Cruz per le vie di Firenze. La prima tappa di David e Victoria è infatti stata la splendida città che sorge sulle rive dell’Arno, una delle mete più apprezzate dai turisti per il suo patrimonio artistico e culturale – e perché no, anche per il suo buon cibo.

D’altronde, non è un segreto che i coniugi Beckham apprezzino particolarmente le specialità tipiche italiane, tra cui i suoi vini. Per questo motivo, durante la loro vacanza non si sono lasciati sfuggire la possibilità di dedicarsi ad un breve tour enogastronomico di una delle regioni – da questo punto di vista – più importanti e rinomate in tutto il mondo. David e Victoria sono dunque stati a Bargino, piccola frazione di San Casciano in Val di Pesa, che sorge ai piedi del Castello di Bibbione. Questa zona è famosa per la sua produzione di Chianti Classico, e da qualche anno è sede della Cantina Antinori, appartenente ad una delle più grandi aziende vinicole italiane.

Dopo aver fatto visita alla cantina di Bargino, i Beckham hanno approfittato della vicinanza con Orvieto per recarsi al Castello della Sala, situato alle porte del piccolo borgo di Ficulle. Il suggestivo castello di origine medievale è da molti decenni di proprietà degli Antinori e al suo interno ospita la cantina in cui riposano alcune delle più prestigiose bottiglie di Cervaro della Sala. Ed è proprio questo vino ad essere stato degustato da David e Victoria. Ma non una bottiglia qualunque: i coniugi hanno scelto di assaggiare quattro particolari annate, corrispondenti agli anni di nascita dei loro figli (1999, 2002, 2005, 2010).