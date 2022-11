Località di montagna italiane: quali visitare secondo gli stranieri

Per i turisti provenienti da ogni angolo del mondo, l’Italia è senza dubbio una meta molto rinomata: le sue splendide spiagge lambite da acque cristalline, le città d’arte ricche di cultura e una tradizione gastronomica d’eccellenza l’hanno resa tra le destinazioni più famose di sempre. Ma in inverno non perde affatto il suo fascino unico, grazie alle sue deliziose località di montagna dove godersi un po’ di relax e dedicarsi allo sci. Ecco quali sono quelle da non perdere secondo gli stranieri.

Le più belle località montane sulle Alpi

Dalla maestosità del Monte Bianco agli incredibili paesaggi delle Dolomiti: sono moltissime le località alpine italiane che attirano turisti stranieri. Merito non solo dei piccoli borghi incantati e della natura incontaminata che qui la fanno da padrone, ma anche dei tanti impianti sciistici all’avanguardia che richiamano appassionati di sport sulla neve da ogni parte del mondo. Una delle mete invernali più interessanti è sicuramente Madonna di Campiglio, immersa nel cuore verde del Parco dell’Adamello, ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Per chi ama sciare, qui ci sono ben 150 km di piste e impianti di risalita attivi persino durante l’estate, per permettere ai più curiosi di godere di un panorama incredibile.

È invece in Valtellina, quasi al confine con la Svizzera, che si trova il grazioso borgo di Livigno: coperto da una candida coltre di neve, è una delle immagini più suggestive del nostro Paese. E ci sono attività outdoor per tutti i gusti, dalle piste per snowboard alle discese da brivido destinate solo ai più esperti. In Piemonte, una delle località sciistiche più apprezzate dai turisti è Sestriere: incastonato tra la Val Chisone e la Val di Susa, questo borgo incantevole è il punto di partenza ideale per chiunque voglia vivere l’emozione di giornate intense sulla neve, grazie al comprensorio della Via Lattea.

Non può mancare ovviamente la Valle d’Aosta, una delle destinazioni di riferimento per gli amanti degli sport invernali. Due sono le località che i turisti stranieri prediligono: la prima è Breuil-Cervinia, grazioso paesino che si snoda ai piedi del Cervino e che, con i suoi poco più di 2mila metri di quota, è tra i più alti d’Italia. Il panorama non può che essere spettacolare, e altrettanto sono le sue piste da sci. L’altra destinazione da sogno è Courmayeur, famosissima per le vacanze invernali. Oltre agli impianti sciistici, la vera attrazione da non perdere è la SkyWay Monte Bianco: una funivia mozzafiato che conduce a ben 3.500 metri d’altitudine, per ammirare il panorama incredibile dal tetto del mondo.

Le più belle località montane sugli Appennini

Le Alpi sono sicuramente la meta preferita dai turisti che amano sciare, ma anche lungo gli Appennini si possono incontrare località di montagna molto graziose, dove praticare sport all’aria aperta e godere delle tradizionali atmosfere invernali, grazie ad abbondanti nevicate. Una di esse è Ovindoli, circondata dal paesaggio magnifico del Parco Sirente-Velino, perla verde dell’Abruzzo. I suoi impianti sciistici non hanno nulla da invidiare a quelli più rinomati dell’arco alpino, con una vasta selezione di piste adatte ad ogni esigenza.

In Toscana c’è invece l’Abetone, una splendida località turistica abbarbicata tra i monti dell’Appennino Tosco-Emiliano. Sono tantissimi gli appassionati di sport o semplicemente di vita all’aria aperta che la scelgono – sia in estate che in inverno – per vivere una giornata da favola. Le sue lunghe piste da sci, inoltre, sono molto apprezzate soprattutto dai principianti e da chi preferisce godersi una discesa panoramica, piuttosto che regalarsi un brivido gelato dietro la schiena. Mancano infatti le piste nere, adatte solamente agli esperti.