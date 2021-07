Ora si può andare in crociera anche in Tunisia

editato in: da

La Tunisia si prepara all’estate: i luoghi più belli da scoprire

Presto sarà possibile raggiungere la Tunisia anche in crociera, approfittando della grande novità in casa MSC Crociere. La compagnia di navigazione ci ha già dato un assaggio di quella che sarà la sua prossima stagione estiva, e tra le mete più suggestive del Mediterraneo spunta proprio questa bellissima sorpresa.

Dopo un anno difficile a causa della pandemia, MSC Crociere guarda al futuro e riparte con tante novità per i suoi passeggeri. Una delle più succulente è senza dubbio l’aggiunta di una nuova tappa allo splendido itinerario nel Mediterraneo occidentale che, seppur già ricco di meravigliose destinazioni, diventa ancora più attraente. Si tratta della Tunisia, e più precisamente della sua incantevole cittadina costiera di La Goulette.

Importante porto tunisino, si trova ad appena una decina di chilometri dalla capitale Tunisi. Per la sua posizione strategica, La Goulette rivestì un ruolo fondamentale per l’intero Paese: in origine fu infatti una fortezza tra le principali del regno ottomano, e solo durante il periodo coloniale francese si trasformò in una città portuale. Tracce del suo antico passato sono ancora presenti sul territorio, come i forti spagnoli e ottomani e il vecchio arsenale. Mentre la sera, quando si accendono le luci dei lampioni, la via che costeggia il mare diventa il luogo ideale dove fermarsi a bere qualcosa e rilassarsi un po’.

La Goulette, dunque, diventa la nuova tappa di MSC Crociere, ma solo a partire dal prossimo anno. Sarà MSC Opera, una delle lussuose ammiraglie della compagnia crocieristica, ad ospitare i passeggeri che affronteranno un meraviglioso itinerario nel Mediterraneo occidentale, con scalo presso il porto tunisino. Sarà possibile approfittare di questa novità nelle crociere in partenza nel periodo incluso tra aprile e ottobre 2022, dunque durante la prossima stagione estiva.

Un itinerario, quello proposto da MSC Crociere, che permetterà ai turisti di scoprire tantissime bellezze. Dalle incantevoli città italiane come Trieste e Bari ad alcune delle più suggestive mete della Croazia, passando per intramontabili meraviglie come il Montenegro e le isole della Grecia: a queste, si aggiunge ora La Goulette, e da qui le tante attrazioni che la Tunisia ha da offrire, a pochi passi dal suo porto. Come la stessa Tunisi, gioiello arabeggiante dal fascino inesauribile.