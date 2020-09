Air Europa, offerte per viaggiare fino a settembre 2021

editato in: da

Organizzare un viaggio per celebrare l’arrivo dell’autunno è sempre un’ottima idea. Perché quindi non approfittare delle offerte di viaggio di Air Europa per prenotare un volo a prezzi scontati?

La compagnia aerea spagnola sta infatti promuovendo i suoi voli verso tutte le destinazioni Air Europa attraverso un’ondata di offerte davvero irresistibili. Quale occasione migliore, se non questa, per organizzare un viaggio, da qui all’anno prossimo, alla scoperta dei luoghi meravigliosi d’Europa e del mondo?

Con la nuova offerta Air Europa potrete prenotare il vostro volo low cost dal 10 al 20 settembre e volare a prezzi scontati fino al 17 giugno 2021 verso destinazioni di medio raggio e nazionali, e fino al 30 settembre 2021 nel caso vogliate raggiungere luoghi più lontani. L’offerta della compagnia aerea spagnola include il solo bagaglio a mano.

Air Europa garantisce massima flessibilità sulla prenotazione dei voli. Tutti i biglietti acquistati con questa promozione, infatti, consentono 1 cambio gratuito senza alcuna penale.

Potrebbe essere questa l’occasione giusta per prenotare un viaggio breve a Madrid, con voli a partire da 69 euro da Venezia, per scoprire la capitale della Spagna, i suoi eleganti viali e i parchi ben curati. Una città che incanta e che fa sognare, meritevole di conservare in ogni angolo del suo territorio la vera essenza del Paese.

Per chi invece vuole letteralmente cambiare aria e uscire dai confini europei, la destinazione giusta potrebbe essere Buenos Aires. Grazie ai voli in partenza da Milano, Roma e Venezia, a partire da 462 euro, potrete raggiungere e scoprire la patria del tango argentino. La sua musica, i colori e il calore della gente vi conquisteranno e salutare questa città, probabilmente, vi spezzerà un po’ il cuore. Non dimenticate di visitare La Boca, il quartiere delle case colorate che attira ogni giorno migliaia di turisti da tutto il mondo.

Se invece non avete ancora realizzato quel sogno americano che appartiene a moltissimi viaggiatori, non potete non approfittare di questa offerta per volare alla scoperta di New York. Metropoli cosmopolita per eccellenza e emblema della multiculturalità, NY con i suoi grattacieli e il suo dinamismo vi accoglierà a braccia aperte. Dicono che nessuna notte urbana è come quella di New York e che non c’è visione più bella al mondo della città guardata dall’alto dei suoi grattacieli. Volete scoprire se è davvero così? Prenotate un volo da Roma o Milano a partire da 399 euro.